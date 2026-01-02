전국 농가와 계약재배·농산물 활용한 신제품 출시

[헤럴드경제=강승연 기자] 오뚜기가 지역경제 활성화에 기여한 공로를 인정받아 지역투자 및 협업 활성화 유공 ‘대통령 표창’을 수상했다고 2일 밝혔다.

오뚜기는 지역 특산물의 가치를 높이고, 농가 소득 안정을 위해 다양한 지역상생 협업을 이어오고 있다. 대표적으로 지난 2022년부터 ‘한국농업 상생발전 프로젝트’를 통해 국산 농산물 사용 확대, 계약재배 활성화, 국산 종자 사용 등 다양한 과제를 실천했다.

이를 위해 오뚜기는 본사 및 관계사로 구성된 태스크포스팀(TFT)을 구성했다. 논산, 이천, 김천, 창녕, 청송, 제주, 울릉도, 전북 등 전국 각지의 농가와 협력 관계도 구축했다. 국산 농산물을 활용한 신제품을 꾸준하게 선보이고 있으며, 2024년 한 해에만 7종의 신제품에 국산 농산물 114톤을 활용했다.

청송사과 과육을 사용한 ‘Light Sugar 사과쨈’, 청송사과와 논산딸기를 활용한 ‘달콤함에 빠진 붕어빵 2종’, 울릉도 특산품 늙은 호박으로 만든 ‘오즈키친 울릉도 호박죽’, 국산 대파를 넣은 ‘국물요리 2종’, 국산 양배추로 만든 ‘한컵 코울슬로’ 등이 대표 제품이다.

또 인구소멸 위기지역인 경상북도 영양군과 지역상생 업무협약(MOU)을 체결하고, 지역 특산물인 영양고추를 활용한 ‘더핫(THE HOT) 열라면’을 출시했다.

오뚜기 관계자는 “이번 대통령 표창은 지역과 기업이 함께 성장하는 상생의 가치를 실천한 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지역 특산물을 활용한 제품 개발과 협업을 이어가겠다”고 말했다.