“부자 증세·무상보육 추진”…대담한 시정 예고 영하 추위 속 뉴욕시청앞 취임행사…쿠란에 손얹고 선서

[헤럴드경제=정목희 기자] 조란 맘다니(34) 신임 미국 뉴욕시장은 1일(현지시간) 급진적으로 보일 수 있다는 우려 때문에 원칙을 포기하지는 않겠다며, 민주사회주의자로서 포괄적이고 대담한 시정을 펼치겠다고 밝혔다.

맘다니 시장은 이날 뉴욕시청 앞에서 열린 공개 취임식에서 “오늘을 기점으로 새로운 시대가 시작됐다”며 이같이 말했다.

뉴욕주 의원으로 활동하며 전국적 인지도가 높지 않았던 정치 신인이었던 맘다니는 고물가로 어려움을 겪는 뉴욕 시민들의 삶을 개선하겠다는 공약을 앞세워 돌풍을 일으켰고, 지난해 11월 뉴욕시장 선거에서 당선됐다. 그는 인도계 무슬림으로, 무슬림이 미국 최대 도시인 뉴욕의 시장에 오른 것은 이번이 처음이다.

미국 보수 진영에서는 부자 증세, 임대료 동결, 무상보육, 무상버스 등으로 대표되는 맘다니 시장의 정책 공약이 지나치게 급진적이라고 우려해왔다. 도널드 트럼프 미 대통령은 맘다니를 두고 “공산주의자”라고 부르며 ‘이념 공세’를 퍼붓기도 했다.

맘다니 시장은 이날 취임사에서 “이번 뉴욕시 당국을 불신과 경멸의 시선으로 보는 사람들, 정치가 영구적으로 망가졌다고 보는 사람들이 있다는 것을 안다”라고 말했다.

이어 “여러분이 뉴욕시민이라면 나는 여러분의 시장이다. 의견이 일치하든 일치하지 않든 나는 여러분을 보호하고, 여러분과 함께 축하하고, 애도할 것이며 단 1초도 여러분을 피하지 않을 것”이라고 강조했다.

다만, 맘다니 시장은 “급진적이라고 여겨질까 두려워 원칙을 포기하지는 않을 것”이라고 강조했다.

그는 “우리는 부끄러움이나 불안함 없이 시정을 펼치고, 우리가 믿는 것에 대해 사과하지 않을 것”이라며 “나는 민주사회주의자로 당선됐고, 민주사회주의자로 시정을 펼치겠다”라고 말했다.

이어 “오늘부터 우리는 광범위하고 대담하게 시정을 펼칠 것”이라며 “이제 뉴욕시청은 시민들의 삶을 개선하기 위해 행정력을 사용하는 것을 주저하지 않을 것이다”라고 말했다.

이날 취임사를 하기에 앞서 맘다니 시장은 이슬람 경전 쿠란에 왼손을 올리고 취임 선서를 했다. 취임 선서 주재는 맘다니 시장이 속한 미국 민주사회주의자(DSA) 진영의 좌장 격인 버니 샌더스(버몬트·무소속) 연방 상원의원이 주재했다.

미 민주사회주의자 진영의 젊은 리더로 주목받아온 알렉산드리아 오카시오-코르테스 연방 하원의원(뉴욕·민주)는 이날 취임식 개회사를 맡았다.

취임 행사를 전후해 시청 인근 브로드웨이 거리에서는 영하의 추운 날씨 속에 시민 수만 명이 블록파티(지역 주민들이 주로 거리에서 하는 대규모 파티)에 참가해 맘다니의 시장 취임 장면을 함께 지켜봤다.

이날 뉴욕시청 앞에서 열린 공개 취임행사에 앞서 맘다니 시장은 임기 개시 시점인 이날 0시 1분(한국시간 1일 오후 2시 1분) 현재는 폐쇄된 옛 뉴욕시청역 역사 계단에서 레티샤 제임스 뉴욕주 법무부 장관의 주재 아래 공식 취임 선서를 하고 법적인 시장 임기를 개시했다.

자정 취임식에는 뉴욕공공도서관이 소장한 아프리카계 작가 겸 역사가인 아투로 숌버그의 쿠란과 맘다니 시장의 조부가 사용하던 쿠란이 선서용으로 사용됐다.

오후 공개 취임식에선 맘다니 시장의 조모가 사용하던 쿠란이 선서에 사용됐다.

뉴욕시장 취임 선서에 성경 대신 쿠란이 사용된 것은 이번이 처음이다.