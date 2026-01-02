진옥동 신한금융 회장 신년사 “미래 금융 향한 대담한 실행 원년” “은행과 증권의 원(One) WM 체계 고도화”

[헤럴드경제=유혜림 기자] “기술이 금융의 질서를 바꾸는 중대한 변곡점에 서 있다. AX·DX를 통해 본원적 경쟁력을 더 증강하고 디지털 자산 생태계의 주도권을 확보해야 한다”

2일 진옥동 신한금융그룹 회장은 신년사를 통해 “디지털 자산과 웹3(Web3), 대리형 인공지능(Agentic AI)의 확장이 현실화되면서 예금·대출·송금 등 전통 금융의 영향력이 약화될 수 있다는 전망도 나온다”며 이같이 밝혔다. 그는 “과거 방식에 머물러 레거시 금융그룹으로 남을 것인지, 웹 2.0과 웹 3.0을 넘나들며 존재 이유를 증명할 것인지 돌파구를 찾아야 한다”고 말했다.

이를 위해 신한금융은 중기 전략으로 ‘Great Challenge 2030’을 제시하고, 올해 경영 슬로건을 ‘Great Challenge 2030, 미래 금융을 향한 대담한 실행’으로 정했다. 진 회장은 “이제 본격적인 실행만이 남았다”면서 “AX·DX는 단순히 수익 창출이나 업무 효율성의 수단이 아닌 생존 과제”라며 “일하는 방식과 고객 접점 전반에 근본적인 혁신이 필요하며 디지털 자산 생태계의 주도권을 확보해야 한다”고 강조했다.

미래 전략사업 강화도 주요 과제로 제시했다. 은행과 증권의 원(One) WM 체계를 고도화하고, 시니어 고객을 위한 차별화된 가치를 창출하는 한편 보험과 자산운용 간 시너지를 통해 자산 수익성을 높이겠다는 구상이다. 글로벌 시장에서도 경쟁 우위를 확보해 ‘초격차’를 만들어가야 한다고 했다.

이와 함께 ‘생산적 금융’을 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 핵심 축으로 꼽았다. 그는 “향후 그룹의 성장은 자본시장에서의 경쟁력에 달려 있다”며 “우리 경제에 활력을 불어넣는 투자를 확대하고, 혁신 기업들의 동반 성장 파트너로 거듭나야 한다”고 말했다. 인력·조직·평가체계 전반을 정비해 실행력을 높이겠다는 방침이다.

금융소비자 보호 강화도 재차 강조했다. 진 회장은 “신한은행 창업 이념에는 ‘대중의 은행’, ‘믿음직한 은행’이라는 고객중심의 숭고한 가치가 담겨 있다. 고객 정보와 자산을 안전하게 보호하고 금융소외계층을 위한 방법을 치열하게 고민하고 실천하자”면서 내부통제 강화와 책무구조도의 실효성 있는 운영도 주문했다.