지역 내 실질적인 소비 진작 이끌어

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 행정안전부 주관 ‘2025년 지역사랑상품권 발행 우수 지방정부’에 선정돼 특별교부세 2억5000만원을 확보했다고 밝혔다.

행안부는 지역사랑상품권 발행 192개 지방정부를 대상으로 자체 발행 실적, 국비 지원금 집행 실적 등을 평가했다.

구는 지역사랑상품권을 적극적으로 발행하고 지역 내 실질적인 소비 진작 효과를 가져온 점에서 좋은 평가를 받아 이번에 우수 지방정부로 선정됐다.

구는 지난해 1월 설 명절에 할인율 5%로 120억원 규모의 도봉사랑상품권을 발행함과 동시에 60억원 규모의 페이백 행사를 진행했다. 페이백 행사에서는 5% 환급을 적용, 총 10%의 할인 효과를 체감하게 해 지역 주민의 구매를 촉진했다.

추석 명절 기간에는 국비 지원을 받아 할인율을 7%로 확대, 91억원 규모의 도봉사랑상품권을 발행하며 지역 내 소비 활성화를 도모했다.

또 지난해 8월에는 서울시 공공배달앱인 ‘땡겨요’에서 사용할 수 있는 도봉땡겨요상품권을 5억원 발행해 자영업자들의 배달앱 중개수수료 부담을 덜어주기도 했다.

오언석 도봉구청장은 “앞으로도 도봉사랑상품권 발행으로 경제 선순환 구조를 만들고 지역 내 소비를 활성화하겠다”고 말했다.