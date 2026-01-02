당국 “일반 화재가 순식간에 대형 화재로 확산 추정” 새해맞이 인파 몰린 술집서 발생…젊은 층 피해 집중

[헤럴드경제=서지연 기자] 새해 첫날 스위스 알프스의 유명 스키 휴양지에서 대형 화재가 발생해 약 40명이 숨지고 115명이 다치는 참사가 벌어졌다.

AFP·AP통신과 BBC에 따르면 스위스 발레주 경찰은 1일(현지시간) 기자회견을 열고 “이번 화재로 약 40명이 사망하고 115명이 부상을 입었다”며 “부상자 가운데 다수가 중상”이라고 밝혔다. 당국은 앞서 사망자를 ‘수십 명’으로만 언급했으나 이날 구체적인 피해 규모를 공개했다.

화재는 세계적인 스키 휴양지로 꼽히는 크랑 몽타나의 술집 ‘르 콘스텔라시옹’에서 이날 새벽 1시30분께 발생했다. 새해를 맞아 인파가 몰린 가운데 불이 순식간에 번졌고, 출입로가 좁아 대피가 쉽지 않았던 것으로 전해졌다.

프레데릭 지슬레 발레주 경찰청장은 “현장은 매우 혼잡했고 연기가 빠르게 확산됐다”며 “구조대가 즉시 투입됐지만 피해를 줄이기에는 한계가 있었다”고 말했다. 스테판 강제 발레주 안전·기관·체육장관은 희생자 중 미성년자가 있었는지에 대해서는 즉답을 피하면서도 “새해 전야를 맞아 축제 분위기를 즐기던 젊은이들이 다수 있었다”고 설명했다.

검찰은 현재 정확한 화재 원인을 조사 중이다. 베아트리스 피유 발레주 검찰총장은 “여러 가능성을 열어두고 수사하고 있으나, 현 단계에서는 일반적인 화재가 대형 화재로 번졌다는 가설이 유력하다”고 밝혔다. 초기 보도에서 거론된 폭발 가능성에 대해서는 “폭발이 직접적인 발화 원인은 아닌 것으로 본다”고 당국은 설명했다.

외신들은 목격자들의 말을 인용해 샴페인 병에 달린 폭죽이나 양초 불꽃이 술집 천장에 옮겨붙으며 불이 시작됐을 가능성을 전했다. 다만 검찰은 관련 내용에 대해 “수사 중인 사안”이라며 확인을 피했다.

기 파르믈랭 스위스 대통령은 이날 기자회견에서 “우리나라가 겪은 최악의 참사 중 하나”라며 희생자와 유가족에게 애도를 표했다. 그는 닷새 동안 전국에 조기를 게양하겠다고 밝혔다. 스위스에서는 행정부 격인 연방평의회 소속 장관 7명이 순번제로 1년씩 대통령직을 맡으며, 파르믈랭 대통령은 이날 임기를 시작했다.