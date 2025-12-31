[헤럴드경제=김보영 기자] 인플루언서로 활동 중인 치과의사 이수진이 치과 폐업 후 생활고를 겪고 있다고 고백했다.

이수진은 30일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “58살을 맞이하는 기분?”이라는 글과 함께 근황을 전했다. 그는 “내가 이 나이에 버스타고 다니며 고양이 치료비 걱정할 줄 꿈에도 몰랐다”라며 현재 경제 상황이 녹록치 않음을 털어놨다.

이어 “열심히 살지 않은 적은 거의 없었다. 어쩔 수 없다”라며 “지난 세월 무슨 일 있었던건지 모르겠다. 추락하는 데엔 날개가 없다고, 공중부양 하다 땅 속으로 꺼져버렸다”고 심경을 밝혔다. 그러면서 “겨우 기어나와 하나님만 바라보고 있다”라고 덧붙였다.

이수진은 또 “이런 나를 여전히 응원하고 기도해주는 분들이 있다는 사실에 감사하다”며 “오늘 햇살이 예쁜 것에도 감사하게 된다”고 말했다. 그는 “건강이 좋지 않아 빨리 끝났으면 했던 순간도 있었지만, 아직 이 땅에서 시간을 보내고 있는 만큼 ‘오늘’과 ‘지금’에 집중하려 한다”며 “내가 할 수 있는 것은 기도와 감사뿐”이라고 했다.

서울대 치과대학을 졸업한 이수진은 서울 강남에서 치과를 운영하며 각종 방송 프로그램에 출연, ‘몸짱 치과의사’로 이름을 알렸다. 그러나 지난해 치과 폐업 과정에서 먹튀 의혹이 불거지며 논란에 휘말렸다.

이에 대해 이수진은 “스토커의 살해 협박에 시달리다 치과를 폐업하게 됐고, 그 과정에서 환불이 지연된 것”이라며 의혹을 부인했다. 그는 SNS를 통해 “감옥에 수감 중인 스토커로부터 살해 협박 편지를 받았고, 해당 사건으로 스토커는 10개월의 추가 형이 선고됐다”며 스토킹 피해 사실을 밝힌 바 있다.