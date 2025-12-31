“중동·동남아·미국·남미 등 수출 시장 넓힐 계획”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화시스템이 전투관리체계(CMS)를 필리핀 해군에 추가 공급한다. 탄탄한 국산 CMS 수출 실적을 바탕으로 한화시스템은 필리핀에 이어 글로벌 시장으로 수출 판로를 넓혀간다는 계획이다.

31일 한화시스템은 필리핀 해군의 3200톤(t)급 차기 호위함 2척에 약 400억원 규모의 CMS와 전술데이터링크(TDL) 공급 계약을 체결한다고 밝혔다.

한화시스템은 7600여개 도서지역으로 이뤄진 필리핀의 특수한 환경에 맞춤형 공급을 진행할 예정이다. CMS란 함정에 탑재된 각종 센서로 무장체계에 명령을 내리는 이른바 함정의 ‘두뇌’다. TDL은 해상 전술 정보를 실시간 공유하는 통신체계다.

한화시스템은 이번 계약을 포함, 필리핀 해군 총 15척에 국산 CMS를 탑재하게 됐다. 한화시스템은 ▷2017년 2600t급 호위함 2척 ▷2019년 필리핀 3000t급 호위함 3척 성능개량사업 ▷2022년 3100t급 초계함 2척 ▷2023년 2400t급 원해경비함 6척까지 총 5차례 수출 실적을 냈다.

이밖도 한화시스템은 지난 2000년 국산 CMS를 개발한 이후 구축함·호위함·고속정·잠수함 등 사실상 대한민국 해군의 모든 수상·수중 함정에 납품하고 있다. 한화시스템 관계자는 “국산 CMS 경쟁력을 강화해 중동·동남아·미국·남미 등으로 수출 시장을 넓혀갈 계획”이라며 “해양전투 특성상 기존 함정과의 높은 운용 호환성이 필수적인 만큼, 한화시스템 CMS의 추가 필리핀 수출 또한 기대된다”고 덧붙였다.