한국공공ESG경영대상 지방공기업 도시철도 부문 대상 수상…ESG 경영 ‘최고 기관’ 입증 산업부 K-ESG 가이드라인 기반 평가서 환경·사회·지배구조 전 분야 우수성과 인정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사는 30일 국회의원회관에서 열린 ‘제3회 한국공공ESG경영대상’에서 지방공기업 도시철도 부문 대상을 수상했다.

지난해에 이은 2회 연속 수상으로, 친환경 교통 혁신과 사회적 책임경영에 앞장선 공사의 ESG 경영 역량의 우수성을 다시 한번 입증받았다.

한국공공ESG연구원이 주최, 이소영 국회의원실이 주관하는 ‘제 3회 한국공공ESG경영대상’은 공공부문의 ESG 경영수준을 객관적으로 검증하고, K-ESG 평가 결과 우수기관을 발굴·시상하는 행사다.

산업통상부의 K-ESG 가이드라인을 바탕으로 공공기관의 지배구조, 정부정책 이행, 경영평가, 외부 지표 등 총 66개 항목을 엄격히 심사해 선정한다.

안전과 윤리경영을 핵심 가치로 ESG 경영을 추진한 공사는 전국 도시철도 운영기관 중 유일하게 ‘A’를 획득하며 대상을 거머쥐었다.

특히 환경 영역 평가에서 전년 대비 22.3%의 성과 개선을 달성했다. 또한 정보공시 영역뿐만 아니라 노동‧다양성 및 양성평등‧인권경영‧지역사회‧윤리경영 등의 이행 수준에서 우수함을 입증했다.

ESG 경영은 환경, 사회, 지배구조를 핵심 축으로 기업과 사회의 지속가능한 성장을 위해 단기적 성과를 넘어 장기적 기업 가치와 사회적 책임을 함께 고려하는 경영 기준이다. ESG 경영의 목적은 환경보호‧이해관계자와의 상생 및 사회적 책임 이행‧투명하고 윤리적인 의사결정 구조 확립 등 기업과 사회가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 있다.

공사는 ‘경영진의 적극적인 ESG경영 참여’, ‘ESG 파트너십’과 ‘ESG 경영위원회’ 활성화를 통해 단순한 지표 관리를 넘어 조직 전반에 ESG 가치를 내재화했다.

또 올해 12월에는 글로벌 표준 GRI(Global Reporting Initiative) 기준, 유엔 SDGs(Sustainable Development Goals)를 목표로, 안전(Safe) 부문을 강화한 두번째 ‘지속가능경영보고서’를 발간했다.

공사는 25년 한 해 동안 ‘美 LACP 비전 어워즈’ 3관왕, ‘제1회 대한민국 공기업 경영 대상’ ESG 경영 우수상 수상, ‘2025 ESG 자원순환 어워즈’ 기후에너지환경부 장관상 수상 등을 이어나가며 높은 수준의 ESG 경영 역량을 입증하고 있다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “이번 수상은 공사의 임직원들이 안전과 윤리경영을 최우선 가치로 지속가능한 서울 지하철을 만들기 위해 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 ESG 경영의 가치가 조직과 업무 전반에 뿌리 깊게 정착해 시민이 더욱 체감할 수 있도록 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.