중국 내 한국 국적사 최초 수하물 수속 포함 ‘완전한 셀프체크인’ 도입 “고객 편의성 제고 노력 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 아시아나항공은 중국 베이징 수도공항 제3터미널에서 셀프체크인 서비스 오픈을 기념하는 행사를 개최했다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 한국 국적사로는 최초로 중국 공항에서 셀프백드롭(SBD)을 포함한 완전한 셀프체크인 서비스 도입을 기념하는 것으로, 현지 공항 환경 변화에 발맞춘 선도적 사례로 평가된다.

현재 중국 내 공항의 한국 국적사 셀프체크인은 수하물 수속을 제외한 운영 방식이나, 셀프백드롭까지 연계된 통합형 셀프체크인 도입은 이번이 처음이다.

아시아나항공은 이번 셀프체크인 서비스 도입을 통해 탑승 수속 대기시간 단축과 공항 혼잡 완화를 통해 고객 편의성을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히, 아시아나항공 이용 고객을 위한 전용 셀프체크인 존을 구축하고 탑승권 발급용 키오스크 10대와 셀프백드롭 기기 6대를 최신형으로 도입하여 신속한 체크인이 가능하다.

이날 행사에는 출입국심사·세관·보안검색 등 베이징공항 내 주요 기관 고위 관계자들과 에어차이나 지상조업부, 베이징 수도공항 및 SITA 주요 관계자들이 참석했다.

베이징 수도공항 마케팅부 총경리 시롱은 “아시아나항공이 한국 항공사 최초로 베이징 공항에 셀프체크인을 도입해 준 것에 감사의 인사를 전한다”라며 환영사를 전했다.

전영도 아시아나항공 중국지역본부장은 “베이징공항 셀프체크인 오픈은 중국 시장에서 고객 중심 공항 서비스를 한 단계 끌어올리는 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 주요 중국 내 공항의 셀프서비스 인프라를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.