위기경보 ‘주의’ 단계 해제, 행정정보시스템 재난 대응체계 종료

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 국가정보자원관리원 화재로 영향을 받은 총 709개 시스템의 복구작업을 마무리하고, 30일 9시 30분 기점으로 모든 시스템이 복구됐다고 밝혔다.

앞서 행안부는 지난 9월 화재 발생 이후 재난 위기 경보를 발령하고, ‘중앙재난안전대책본부’에서 ‘위기상황대응본부’, ‘위기상황대응팀’으로 이어지는 대응체계를 가동해 시스템 복구를 진행해 왔다.

특히, 1등급 시스템 40개를 포함해 국민 생명·안전과 직결된 주요 시스템을 먼저 복구했고, 예비비를 긴급 투입해 범정부 차원의 재난 수습을 이끌었다.

정부는 모든 시스템이 복구됨에 따라 재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 해제하고 행정정보시스템 재난 대응체계를 종료한다.

대응체계 종료 이후에도 시스템을 관리하는 각 부처 중심으로 소관 시스템을 집중적으로 모니터링하고, 문제 발생 시 관계기관 간 협조 체계를 바탕으로 신속하게 대응할 계획이다.

이와 함께 행안부는 국가인공지능전략위원회의 AI정부 인프라·거버넌스 혁신 방안이 수립되는 대로 공공 정보화 인프라의 근본적인 체질 개선 작업을 추진할 예정이다.

특히, 민간보다 일부 미흡했던 공공 데이터센터 안전 관리 기준을 강화하고, 재난상황에서 실제로 작동하는 재해복구체계(DR)를 전방위적으로 개선할 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 “일상 속 불편을 감내하며 정부 대응에 협조해 주신 국민 여러분과 밤낮 없이 복구작업에 매진해 준 관계자분들에게 다시 한번 깊은 감사를 드린다”며 “이번 일을 교훈 삼아 정부는 국가정보자원 관리체계 전반을 근본적으로 개선하고 안정성과 신뢰성을 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.