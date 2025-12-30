도시개발·토지판매 등 전 분야 모집

[헤럴드경제=신혜원 기자] BS그룹 계열사이자 솔라시도 개발 사업시행자인 서남해안기업도시개발㈜이 경력직 공개 채용에 나선다고 30일 밝혔다.

모집 대상은 전 분야 경력직으로, 직무 특성에 따라 세분화해 선발한다. 주요 모집 분야는 ▷도시개발 ▷토지판매 ▷투자유치 홍보 ▷주택개발 등이다. 지원 자격은 각 직무별 실무 경험을 보유한 자로, 관련 프로젝트 수행 이력과 직무 전문성을 종합적으로 갖춘 인재를 우대한다.

채용은 서류, 1·2차 면접, 채용검진 등 전형을 거쳐 최종 합격자를 선발하며 지원자의 실무 역량과 프로젝트 수행 경험을 검증하는 데 중점을 둔다. 입사 지원은 사람인, 잡코리아, 캐치 등 주요 채용 플랫폼을 통해 진행되며 지원서 접수는 2026년 1월 16일까지 할 수 있다. 상세한 직무별 자격 요건과 일정은 해당 사이트의 채용 공고를 통해 확인할 수 있다.

서남해안기업도시개발 관계자는 “이번 채용은 서남해안기업도시개발의 미래 성장동력 확보와 도시개발 경쟁력 강화를 위한 핵심 인재 선발”이라며 “도시개발 전 과정에서 전문성과 실행력을 갖춘 인재들과 함께 지속 가능한 도시 가치를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

솔라시도는 전남 해남군 산이면 구성지구 일원 2090만㎡(약 632만평) 부지에 조성되는 국내 최대 규모의 민관협력 도시개발사업으로, BS그룹(BS산업, BS한양)과 전라남도, 해남군 등이 함께 사업에 참여하고 있다.

특히 솔라시도는 2026년 ‘재생에너지 자립도시’ 지정을 목표로, 풍부한 재생에너지 기반의 RE100 산업단지와 국가 인공지능(AI) 인프라의 핵심 거점 조성을 본격화하고 있다. 아울러 주거와 교육, 문화와 레저 기능이 결합된 자족형 정주 환경을 구축해, 사람과 산업, 자연이 공존하는 완성형 미래도시를 선보일 계획이다.