[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]가수 황영웅이 광주 콘서트를 성황리에 마무리한 가운데, 대한적십자로부터 받은 ‘유공장 명예대장’ 포상증이 공개되며 그의 선한 행보가 다시 한번 주목받고 있다.

지난 27일 광주에서 열린 전국투어 콘서트는 뜨거운 호응 속에 종료됐다. 공연장을 가득 채운 관객들은 깊이 있는 무대와 진정성 있는 노래에 화답하며 따뜻한 감동의 시간을 함께했다. 특히 이번 광주 공연에서는 깜짝 코너를 통해 팬들이 사전에 작성한 소원 메모를 하나하나 읽고 직접 들어주는 시간이 마련돼 큰 호응을 얻었다.

가수 황영웅은 즉석에서 애교 챌린지 등 다양한 모습을 선보이며 팬들과 눈높이를 맞춘 소통으로 현장 분위기를 한층 더 달궜고, 이러한 교감은 공연의 의미를 더욱 깊게 만들었다.

공연 중 공개된 적십자 유공장 명예대장 포상증은 황영웅의 꾸준한 나눔과 사회공헌 활동을 공식적으로 인정받은 결과다. 해당 포상은 대한적십자사가 누적 기부금 1억 원 이상으로 재원 조성과 인도주의 정신 확산에 기여한 개인·기관에 수여하는 포상이다. 그의 지속적인 기부와 봉사 참여가 높이 평가됐다.

황영웅은 그간 음악 활동과 더불어 도움이 필요한 이웃을 향한 관심과 실천을 이어오며 ‘선한 영향력’을 전파해 왔다. 팬들 또한 이러한 행보에 공감하며 자발적인 나눔과 봉사로 함께 뜻을 이어가고 있다.

광주 콘서트의 성공적인 마무리와 더불어 공개된 이번 포상은, 무대 위 아티스트로서의 존재감뿐 아니라 사회적 책임을 실천하는 한 사람으로서의 진정성을 다시 한번 보여주는 계기가 됐다는 평가다.

한편 황영웅은 이번 광주 공연을 포함한 전국투어의 대미를 장식할 부산 콘서트를 오는 1월 24일과 25일, 이틀간 개최하며 팬들과의 마지막 만남을 앞두고 있다.

전국 각지에서 이어진 투어의 여정을 마무리하는 이번 부산 공연에 대한 기대감 역시 높아지고 있다.