[헤럴드경제=최원혁 기자] 카페에서 주문 없이 화장실만 이용했다가 사장에게 영업방해로 신고를 당했다는 남성의 사연이 전해져 온라인에서 갑론을박이다.

28일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘카페 사장을 감금죄나 강요죄로 신고해도 되냐?’는 내용의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨에 따르면 그는 27일 오후 4~5시께 경기도 의정부에 위치한 한 대형 프랜차이즈 카페 화장실을 급하게 이용하게 됐다고 한다.

A씨는 “가족과 외출 중 소변이 급한 나머지 눈앞에 보이는 대형 프랜차이즈 카페 지하 1층 화장실을 이용했다”며 “약 2~3분 뒤 화장실을 나가려는 순간 사장이 입구에서 양팔로 저를 막아섰다”고 했다.

카페 사장은 A씨에게 “우리 가게 규정은 외부인 화장실 사용 금지”라며 “음식을 주문해야만 나갈 수 있다”고 안내했다.

A씨는 곧 “말없이 급하게 화장실 사용해서 죄송하다”고 인사한 뒤 “추운 날씨에 아이가 밖에 서 있으니 다음에 꼭 이용하겠다”고 말했다고 한다.

그러자 사장은 A씨가 밖으로 나가지 못하도록 막아섰고, A씨의 아내가 카페로 들어왔다. 상황 설명을 들은 A씨의 아내는 “밖에 아이가 기다리니 뽀로로 음료수라도 빨리 사서 나가자”고 했다. 뽀로로 음료수는 커피보다 저렴한 가격이다.

하지만 사장은 “뽀로로 음료수는 안 된다”며 “무조건 키오스크에서 커피를 주문해달라”고 요구했다.

A씨 부부는 “뽀로로 음료수를 사든 커피를 사든 그건 우리 자유고, 음료를 사는 순간 고객 아니냐”고 따졌고, 카페 사장은 “안 된다. 우리 가게 규정은 커피를 사야 한다”고 주장했다.

이에 A씨는 “그때부터 화장실을 무료 이용했던 죄송한 마음이 싹 사라지고 화가 나기 시작했다”며 “아내도 화가 나서 ‘그런 게 어디 있냐?’고 언성이 높아져 2분간 말다툼했다”고 전했다.

그러자 카페 사장은 “여기서부터 한마디라도 더 하면 영업방해로 경찰 부르겠다”고 고지한 뒤 바로 경찰에 신고했다고 한다.

A씨에 따르면 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨 부부에게 영업방해 혐의가 없다고 판단했다고 한다. 또 화장실을 이용한 것도 불법이나 처벌 대상이 아니라고 판단했다고 한다.

A씨는 “그렇게 상황이 끝나고 집에 와서 생각해 보니 분노에 휩싸였다. 화장실을 무료로 썼다는 이유로 출구를 몸으로 막아 나가지 못하게 했고, 원하지 않는 커피를 강제로 구매하게 했다. 이는 정당한 사유가 전혀 없는 신체 자유 제한”이라며 “감금죄 및 강요죄 수사 대상으로 신고하려 하는데 어떻게 생각하시냐?”고 물었다.

해당 카페 입구와 내부에는 ‘손님 외 출입 금지. 손님들의 편안한 휴식을 위해 외부인 출입을 금지한다. 화장실 X’ ‘공중화장실 아님. 결제 후 이용. (무단 사용) 적발 시 스낵, 물, 뽀로로 음료 등 결제 안 됨’ ‘화장실 이용 요금 5000원’ 등 화장실 이용을 제한하는 안내문이 붙어있다.

사연을 접한 누리꾼들은 “뭘 잘했다고 글을 올리냐”, “이런 사람 때문에 가게 전용 화장실 비밀번호 필수다”, “커피 하나 샀으면 애도 덜덜 떨 일 없었다”, “사장도 얼마나 열받았으면 저랬겠냐”, “신고까지 할 건 없는 것 같다”, “카페 사장이 너무 팍팍하다” 등 다양한 반응을 보였다.