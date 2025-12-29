1월까지 특별관리 기간 운영…우수 현장엔 포상도 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 겨울철 현장 안전사고 예방과 근로자 건강 보호를 위해 전사 차원의 예방 활동을 강화한다.

㈜한화 건설부문은 29일 ‘겨울철 Health 2GO 캠페인’을 실시한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 동절기 저온 환경에서 발생할 수 있는 각종 안전사고를 사전에 차단하고, 근로자의 건강 관리 수준을 높이기 위한 취지로 마련됐다.

이번 캠페인은 ‘겨울엔 건강지키GO, 밀폐공간은 안전지키GO’라는 슬로건 아래 현장 근로자들이 더욱 안전한 환경에서 일할 수 있도록 다양한 활동이 진행된다.

특히 눈에 띄는 점은 캠페인 전용 음원을 자체 제작한 것이다. 근로자들이 귀로 듣고 쉽게 따라할 수 있는 형식으로, 반복 청취를 통해 안전 메시지에 대한 인식을 자연스럽게 높이고 참여도도 유도했다.

또한 각 건설현장에는 AI 기반 스마트 심전도 장비를 도입했다. 이를 통해 신규 채용자나 고령 근로자 등 건강 취약계층의 심장질환, 뇌경색 등 이상 징후를 조기에 감지하고 집중 관리할 수 있도록 했다.

한화 건설부문은 1월까지를 ‘동절기 특별관리 기간’으로 설정하고, 각 현장에서 매주 자체 안전 점검을 실시하는 동시에 본사 차원의 특별점검도 병행한다.

이와 함께 밀폐공간 작업을 본사와 현장이 함께 상시 모니터링하는 ‘밀폐 Daily Watch’ 프로그램, 협력사와의 우수 안전사례를 공유하는 ‘Health 2GO 캠페인 우수 사례 공모전’, 안전보건관리자 대상 심화 교육 등도 진행된다.

김윤해 ㈜한화 건설부문 안전환경경영실장은 “동절기 안전사고는 사전 관리와 관심만으로도 상당 부분 예방할 수 있다”며 “근로자의 건강과 안전을 최우선 가치로 삼아 현장 중심의 예방 활동을 지속하겠다”고 말했다.