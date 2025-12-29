‘2025년 국가핵심기반 재난관리 평가’ 최고 등급(A) 국무총리표창

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 전력 중단 시 데이터센터에서 비상용으로 사용하는 리튬배터리를 외부 전용 시설로 이전했다고 29일 밝혔다.

공공분야 가운데 데이터센터의 핵심 전원 설비를 물리적으로 분리한 것은 연금공단이 처음이다.

연금공단은 배터리 화재나 폭발 위험이 전산 시스템으로 확산하는 것을 차단하기 위해 배터리를 데이터센터 외부의 독립된 전용 시설로 이전하고, 외부 전용 시설은 배터리 특성에 맞춘 감시와 안전 설비를 갖췄다.

이에 따라 배터리 화재가 발생하더라도 연금 지급, 조회, 민원 처리 등 핵심 서비스에 직접적인 영향을 미치지 않을 것으로 기대된다.

김성주 연금공단 이사장은 “국민의 노후를 책임지는 기관은 단 한 번의 사고도 허용하지 않는다는 자세로 준비해야 한다”라며 “앞으로도 예측할 수 있는 모든 사고를 철저히 대비하고, 보이지 않는 위험까지 관리해 어떤 상황에도 안정된 연금 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”라고 강조했다.

앞서 연금공단은 행정안전부가 실시한 ‘2025년 국가핵심기반 재난관리 평가’에서 최고 등급인 A등급으로 국무총리표창을 받은 바 있다.