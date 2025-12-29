“조사위 독립성·전문성 강화 뒷받침” “유가족 일상 회복 최우선…종합지원”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 29일 1주기를 맞은 12·29 여객기 참사 유가족들을 향해 “국민의 생명과 안전을 지켜야 할 책무를 가진 대통령으로서 깊은 사죄의 말씀을 올린다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 영상 추모사에서 “지난해 12월 29일, 무안공항에서 발생한 여객기 참사가 우리 모두에게 깊은 슬픔을 안긴 지 어느덧 1년이 지났다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “사랑하는 가족과 해외여행을 마치고, 해외에서의 출장과 업무를 끝내고 평범한 일상으로 돌아오기 위해 비행기에 올랐던 179분의 소중한 삶이 순식간에 비극으로 변했다”며 “그날의 그 큰 충격과 고통을 감히 누가 잊을 수 있겠느냐”고 말했다.

그러면서 철저한 진상 규명과 종합 지원을 약속했다. 이 대통령은 “이제는 형식적 약속이나 공허한 말이 아닌, 실질적 변화와 행동이 필요하다”면서 “정부는 항공철도사고조사위원회의 독립성과 전문성 강화를 적극 뒷받침하고 여객기 참사의 원인 규명에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

이어 “유가족의 일상 회복을 최우선으로 삼아 심리, 의료, 법률, 생계 분야까지 아우르는 종합적 지원을 빠짐없이, 그리고 지속적으로 이행하겠다”고 밝혔다.

아울러 이 대통령은 “다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 하는 것이야말로 희생자 여러분을 기리는 최소한의 도리라고 생각한다”면서 “다시 한번 희생자분들의 명복을 빈다. 유가족 여러분께도 깊은 애도와 위로의 마음을 전한다”고 말했다.

한편 이 대통령은 이날 취임 후 처음 청와대로 출근하며 청와대 근무를 시작했다.

청와대 역시 이날 오전 0시 대한민국 국가수반을 상징하는 봉황기를 게양했으며 대통령실 공식 명칭을 청와대로 환원하고 업무표장도 변경했다.