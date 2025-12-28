[헤럴드경제=홍승희 기자] 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰이 한일해저터널 청탁 의혹의 핵심 인사로 꼽히는 통일교 간부를 28일 조사했다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 10시 28분께부터 약 9시간 동안 천주평화연합(UPF) 전 부산지회장이자 한일해저터널 연구회 이사인 박모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다.

오후 7시 21분께 청사에서 나온 박씨는 ‘전재수 전 해양수산부 장관과 한일 해저터널을 논의했느냐’, ‘전 전 장관과 추가로 접촉한 적 있느냐’ 등 취재진 질문에 답하지 않고 귀가했다.

박씨는 한일해저터널 사업 성사를 위해 활발하게 움직이던 통일교 5지구에서 활동하며 지역 정치인들을 다수 접촉한 것으로 알려진 인물이다.

금품 수수 혐의를 받는 전 전 장관과 2020년 총선을 앞둔 시기에 만나 한학자 통일교 총재의 자서전을 전달하고 함께 사진을 찍은 인물로도 알려졌다.

통일교 5지구는 2018년 지부장과 간부 15명이 일본을 찾아 통일교가 일본에 정착시킨 ‘정교유착’ 모델을 학습한 의혹이 제기된 곳이다.

경찰은 박씨를 상대로 교단 차원의 지시를 받고 전 전 장관 등 지역 정치인과 접촉한 것인지 집중 추궁한 것으로 전해졌다.