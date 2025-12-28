“무거운 책임감, 경제·민생은 정파 떠나 협력해야”

[헤럴드경제=배문숙 기자]이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 28일 “그 역할을 충실히 수행하기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

이 후보자는 이날 지명된 직후 기자단에 배포한 입장문에서 “기획예산처는 국가의 미래를 기획하는 전담 부처로서, 복지와 성장 모두를 달성하고 지속성장을 이뤄내야 한다는 이재명 정부의 국정목표를 수행하는 곳”이라며 이같이 각오를 밝혔다.

이재명 정부 초대 기획예산처 장관으로 이날 낙점된 이혜훈 후보자는 국민의힘의 전신인 한나라당과 새누리당에서 3선 국회의원을 지낸 자타 공인 ‘경제통’ 정치인이다. 이 후보자가 보수정당 출신이라는 점에서 이재명 정부 출범 후 가장 파격적인 국무위원 인사로 평가된다.

그는 “정치적 색깔로 누구든 불이익 주지 않고 적임자는 어느 쪽에서 왔든지 상관없이 기용한다는 이재명 대통령의 방침에 깊이 공감한다”며 “경제와 민생 문제 해결은 본래 정파나 이념을 떠나 누구든지 협력해야 할 일이라는 것이 저의 오랜 소신”이라고 강조했다.

이 후보자는 “성장과 복지 모두를 달성하고 지속성장을 이뤄내야 한다는 이재명 정부의 국정 목표는 평생 경제를 공부하고 고민해온 저 이혜훈의 입장과 똑같다”고 부연했다.

그는 “갈등과 분열이 대한민국의 국정에 과거 어느 때보다 걸림돌이 되고 있는 지금 무거운 책임감으로 제가 평생 공부해 오고 쌓아온 모든 것을 경제살리기와 국민통합에 쏟아붓겠다”며 “인사청문회를 성실하게 준비하고, 국민과 국가에 헌신하는 모든 일에 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

이 후보자는 1964년 부산 태생으로 마산제일여고와 서울대 경제학과 및 같은대학 대학원을 졸업하고 미국 캘리포니아대 로스앤젤레스 캠퍼스(UCLA)에서 경제학 박사학위를 받았다. 이후 귀국해 한국개발연구원(KDI) 연구위원으로 일하다 2004년 17대 총선에서 한나라당의 강세 지역인 서울 서초갑에 당선되면서 정치에 입문했다.

친박(친박근혜)으로 분류됐으나 친이(친이명박)계가 주도한 2008년 18대 총선 공천에서도 살아남아 서초갑에서 재선됐다.

2012년 19대 총선에서는 당 강세 지역에 세 번 공천을 줄 수 없다는 공천위원회의 원칙에 따라 출마하지 못했지만, 2016년 20대 총선에서는 다시 서초갑에서 새누리당 공천을 받아 3선에 성공했다.

박근혜 전 대통령 탄핵을 거치며 새누리당을 탈당해 바른정당 대표를 지냈다. 2021년 9월 국민의힘 대권주자였던 윤석열 전 대통령 캠프에 합류, 국가미래전략특위 위원장으로 일했다.

작년 22대 총선에서 국민의힘 서울 중구·성동구을 후보로 출마했다가 낙선했으며, 올해 대선 국면에서 국민의힘 김문수 후보 캠프에서 정책본부장을 역임했다.

17·18대 국회에서 8년 내리 기획재정위원회를 지키며 전문성을 발휘했고 20대 국회 때는 기재위, 국토교통위를 두루 거쳤다. 20대 국회 정보위원회 위원장 및 4차산업혁명특별위원회 위원장을 지내기도 했다.

가족으로는 ‘게임이론’ 연구의 권위자인 남편 김영세 연세대 경제학부 교수와 사이에 3남이 있다. 옛 내무부 장관과 신한국당 사무총장을 지낸 고(故) 김태호 전 의원의 맏며느리이기도 하다.