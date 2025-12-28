한 달 만에 사과했지만…청문회는 불출석 입장 소비자단체협의회 “책임자인 김범석 출석해야”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 김범석 쿠팡 주식회사(Inc.) 이사회 의장이 28일 개인정보 유출 사태에 대해 사과했지만, 오는 30∼31일 열리는 국회 연석 청문회에는 불출석 의사를 밝히면서 시민단체를 중심으로 비판의 목소리가 나온다.

28일 재계와 국회 등에 따르면 김범석 의장과 동생인 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표는 전날 국회에 증인 불출석 사유서를 제출했다.

김 의장과 김유석 사장은 사유서에서 예정된 일정의 변경이 어렵다며 청문회 불출석 의사를 밝혔다. 강 전 대표는 현재 미국에서 근무 중이며 대표이사를 사임한 지 이미 7개월이 지나 회사 입장을 대표해 증언할 위치에 있지 않다며 불출석하겠다고 했다.

김 의장은 이날 개인정보 유출 사태 이후 한 달 만에 처음으로 사과했지만, 청문회에 출석하지 않는다는 입장은 변함이 없는 것으로 알려졌다.

실질 경영자인 김 의장이 이번 연석 청문회에도 불출석하면 지난 17일 청문회와 같은 ‘맹탕 청문회’가 재현될 수 있다. 지난 청문회에서는 개인정보 유출 사태 이후 새로 선임된 해롤드 로저스 쿠팡 대표가 출석했다.

이번 청문회에는 로저스 대표와 브랫 매티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO), 박대준 전 대표, 민병기 대외협력 총괄 부사장, 이재걸 법무담당 부사장, 이영목 커뮤니케이션 총괄 부사장 등이 출석한다.

청문회에 김 의장이 또 불참하기로 하면서 쿠팡이 한국 정부를 ‘패싱’(무시)하기로 방침을 정한 것이 아니냐는 분석도 나온다.

김 의장은 이날 쿠팡을 통해 발표한 사과문에서 “이번 개인정보 유출 사태와 같은 실수를 반복하지 않기 위해, 쿠팡의 정보보안 조치와 투자를 전면적으로 쇄신하겠다”고 밝히면서도 쿠팡의 조사가 정부와 협력하에 이뤄졌다는 입장을 유지했다.

이처럼 쿠팡을 둘러싼 책임 회피 논란이 이어지면서 국내 여론은 더 악화하고 있다. 개인정보 유출 자체보다 쿠팡의 대응에 비판이 집중되는 모양새다.

한국소비자단체협의회는 앞서 성명을 통해 쿠팡에 최고 책임자의 직접 사과와 투명한 정보 공개, 실질적인 피해 구제를 촉구했다.

협의회는 쿠팡의 대응을 ‘안하무인격 행위’로 규정하면서 “영업정지, 택배 사업자 등록 취소 등 우리나라 법에서 할 수 있는 최대한의 제재를 시행해야 한다”고 주장했다.

그러면서 “실질적 책임자인 김범석 의장이 출석해 이번 사태에 대해 납득할 수 있는 사과와 보상방안을 제시해야 할 것”이라고 강조했다.