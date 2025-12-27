연간 순이익 전망치 18조3347억원 4분기 실적, 전년 대비 26.0% 증가 대출 성장 제한에도 이익 흐름 양호

[헤럴드경제=김은희 기자] 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)가 올해 사상 처음으로 순익 18조원을 돌파하며 연긴 최대 실적 기록을 경신할 것으로 전망된다.

27일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 4대 금융지주의 올해 연간 순이익 전망치는 총 18조3347억원으로 지난해(16조3532억원)보다 12.1% 증가할 것으로 전망됐다. 이들 회사의 순이익 총액이 18조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

주요 지주별로는 ▷KB금융 5조8101억원 ▷신한금융 5조1378억원 ▷하나금융 4조825억원 ▷우리금융 3조3042억원으로 각각 관측된다. 4개사 모두 역대 최대 실적으로 KB금융은 6조원에 바짝 다가서고 신한금융과 하나금융은 각각 5조원, 4조원을 처음 돌파할 것으로 보인다.

4대 금융의 4분기 당기순이익(지배기업 지분 순이익 기준) 전망치는 총 2조5576억원으로 집계됐다. 이는 지난해 4분기의 2조298억원보다 26.0% 증가한 수치다.

회사별로 보면 신한금융지주가 지난해 4분기 4061억원에서 올해 4분기 6662억원으로 순이익이 64.0% 증가할 것으로 전망됐다. 같은 기간 하나금융지주는 5135억원에서 6664억원으로 29.8%, 우리금융지주는 4261억원에서 5272억원으로 23.7% 각각 늘어날 것으로 예상됐다.

KB금융지주의 경우 전년 대비 증가율 자체는 2.0%에 불과했지만 절대 규모로는 가장 많은 6978억원의 순이익을 거둘 것으로 추정됐다.

연말 가계부채 총량 관리로 대출 성장세가 제한됐음에도 양호한 이익 흐름을 이어간 것으로 보인다. 지난해 4분기 반영됐던 대규모 상생금융 비용의 기저효과도 작용했다는 분석이다. 홍콩H지수(항셍중국기업지수) 주가연계증권(ELS) 불완전판매 및 주택담보대출비율(LTV) 담합 의혹 관련 과징금 반영 여부와 규모에 따라 최종 순익은 조정되겠지만 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 시장은 보고 있다.

최정욱 하나증권 연구원은 “올해에는 4분기 중 보수적인 대규모 추가 충당금 적립 여지가 낮기 때문에 예년에 비해 4분기 손익이 크게 감소하지는 않을 것”이라고 판단했다.

올해 금리 인하기를 맞아 순이자마진이 줄어들 것으로 예상했으나 금리 동결이 이어지면서 비교적 선방한 것으로 업계는 평가한다. 증권 수탁·중개 수수료, 유가증권·파생상품 평가이익 등 비이자이익이 증가한 점도 실적을 견인한 것으로 분석된다.

금융지주들은 내년에도 안정적인 이익 흐름을 이어갈 것으로 보인다. 정부의 가계부채 관리 강화로 대출 성장세가 둔화되고 순이자마진(NIM)도 하방 압력을 받겠지만 조달금리 안정화와 비이자이익 확대가 이를 상쇄할 것으로 예측된다. 특히 생산적 금융 투자 확대를 통한 기업대출 성장과 자산관리(WM)·투자은행(IB)·보험 등 비은행 부문 강화 전략이 실적 안정성에 기여할 것으로 기대된다.

다만 기업대출 중심의 포트폴리오 전환과 교육세 등 각종 비경상 비용 확대, 원/달러 환율 변동성 등은 리스크 관리 부담으로 지적된다. 이에 따라 자본비율 제고와 자산 건전성 관리는 주요 과제로 꼽힌다.

김경근 한국신용평가 수석애널리스트는 “은행산업은 장기간 축적된 안정적인 영업 기반과 수익 구조를 보유하고 있다”며 “내년 비경상적 비용 발생에도 제한적인 NIM 하락, 판관비 절감 및 수수료 이익 확대 노력 등을 통해 일정 수준의 수익성을 유지할 것”이라고 내다봤다.