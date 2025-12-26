건강보험심사평가원, 2025년 ‘생활 속 질병·진료행위 통계’ 발간

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험심사평가원은 26일 ‘2025년 생활 속 질병·진료행위 통계’를 발간했다고 밝혔다.

‘2025년 생활 속 질병·진료행위 통계’는 개인의 보건의료 이해도를 높이고, 건강에 관한 관심과 인식을 확산하기 위해 제작됐다.

감기, 스케일링 등 총 102개의 관심 질병과 진료행위를 대상으로 질병별 정보와 의료 이용 현황 등을 체계적으로 담아 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 구성됐다.

특히 올해는 최근 사회적 관심이 높아지고 있는 18세 이하 소아·청소년의 의료 이용 통계를 특별 기획으로 포함해 나이별 건강 이슈를 더욱 입체적으로 조명했다.

당뇨병·비만 등 지속해서 관심이 높은 질병에 대해서는 보다 세분된 통계를 추가 제공해 이용자들이 보다 폭넓게 활용할 수 있도록 했다.

심평원은 이번 간행물을 전국 보건소와 보건의료원 등 지역사회에 배포해 개인의 건강정보 접근성을 강화하는 한편, 보건의료 데이터 활용 저변을 넓히기 위해 대학과 산업체까지 제공 범위를 확대했다.

국선표 심평원 빅데이터실장은 “이번 ‘생활 속 질병·진료행위 통계’을 통해 개인이 일상에서 자주 접하는 질병과 진료행위에 대한 이해를 높이는데 유용한 자료가 되길 바란다”며 “나아가 책자에 담긴 정보들이 정책 수립과 연구·교육 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되길 기대한다”고 말했다.

간행물은 심평원 누리집 등 온라인을 통해 누구나 확인할 수 있다.