[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 26일 각종 특혜 의혹에 휩싸인 김병기 원내대표에 관해 “당 대표로서 이런 일이 발생한 데 대해 국민 여러분께 정말 죄송하고 송구스럽다. 사과드린다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 진행한 취임 후 첫 공식 기자회견에서 김 원내대표 논란에 대한 입장을 묻는 질문에 “이 사태에 대해 매우 심각하게 지켜보고 있다”며 이같이 답했다.

정 대표는 “전날 김 원내대표가 전화해서 국민과 당원께 송구하고, 저에게도 송구하다는 취지로 말씀했다. 그리고 며칠 후 본인의 입장을 정리해서 발표하겠다는 말도 했다”고 전했다.

이어 “민주당 원내대표라는 자리는 실제로 막중한 자리다. 당원과 국회의원들이 뽑은 선출직”이라며 “본인도 아마 고심이 클 것”이라고 말했다.

아울러 정 대표는 “며칠 후 김 원내대표께서 정리된 입장을 발표한다고 하니 그때까지 지켜보겠다”고 했다.