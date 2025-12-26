[헤럴드경제=김성훈 기자] 최근 디저트 업계에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키’, 일명 ‘두쫀쿠’. 넷플릭스 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연 중인 안성재 셰프가 자녀들과 함께 두쫀쿠를 만들었다가 혹평을 받았다.

안성재는 지난 24일 자신의 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에서 딸 시영 양, 아들 은기 군과 함께 크리스마스를 맞아 두쫀쿠를 만드는 영상을 공개했다.

안성재는 “시영이가 생각하는 두쫀쿠는 굳히고 뭐 하고 해서 오래 걸릴 것 같고, 한 번에 쫙 만들어서 시영이가 생각하는 맛이 날 정도로 만들자”고 제안했다.

그러나 요리를 하면서 부녀의 의견은 계속 충돌했다. 안성재는 마시멜로를 먼저 넣으려 했지만, 시영 양은 “버터부터 넣어야 한다. 마시멜로도 많이 넣어야 한다”고 맞섰다. 시영 양은 마시멜로를 녹이면서도 “마시멜로가 너무 작아졌다. 좀 더 넣어야 할 것 같다”고 했지만, 안성재는 “아니야 충분해”라고 선을 그었다.

부녀는 완성 형태를 두고도 티격태격했다. 몇 개를 만들 거냐는 질문에 안성재는 “몇 개 만들 게 아니고 세팅해서 잘라 먹을 거다”고 했고, 시영 양은 “잘라 먹는 게 아닌데”라고 반박했다. 시영 양이 생각한 두쫀쿠는 카다이프와 피스타치오로 속을 만들고 코코아가루를 섞은 마시멜로로 감싼 동그란 형태였다.

안성재는 “아니야. 이건 틀린 거야. 동그랗게 안 만들거야”라며 “장담하는데 맛있게 나와. 걱정하지 마”라고 안심시켰다. 안성재는 또 “너무 달 것 같다”며 카다이프를 그릇째 쏟아붓더니 “두바이지만, 아메리칸 두바이 스타일”이라고 둘러댔다. 놀란 시영 양은 “진짜 이거 아닌데”라며 고개를 갸웃거렸다. 안성재는 “시영이가 생각하는 두쫀쿠는 아니지만 맛은 비슷할 것”이라고 말했다.

요리가 완성된 후 한 입 베어 문 안성재는 “물론 쫀득… 하지는 않지만 편하게 먹을 수 있는 정도”라고 자평했다.

안성재와 아이들의 좌충우돌 요리에 누리꾼들은 안성재를 장난스럽게 나무랐다. “진짜 큰 탈락이십니다.”, “제 생각에 본인이 알고 있는 지식은 조금 모자란 것 같아요.” 등 안성재의 유행어를 패러디한 의견도 있었고, “이건 치킨 해달라 했는데 백숙 해준 거다.”, “아빠 벨루가(안성재의 별명)가 권위적인 거 같지는 않은데 독단적이다”라는 지적도 있었다.

안성재가 도전한 두쫀쿠는 요즘 디저트 업계에서 ‘오픈런’ 현상이 나타날 정도로 선풍적인 인기를 끌고 있다. 식품 유통 대기업에서도 유사 제품을 출시하며 유행을 쫓고 있는 상황이다.

두쫀쿠는 지난해 유행한 ‘두바이 초콜릿’에 쫀득한 식감을 넣어 변형한 형태다. 카다이프와 피스타치오 스프레드를 기본으로 쿠키, 초콜릿, 마시멜로 등과 결합해 다양한 상품이 나오고 있다.

두바이 초콜릿처럼 가격은 비싼 편이다. 주먹보다 작은 쿠키 1개가 1만 원이 넘는 경우도 많다. 가격이 비싼 이유는 카다이프와 피스타치오 스프레드 등 원재료를 대부분 수입해야 해서 구하기 쉽지 않기 때문이라는 분석이다. 이 때문에 사고 싶어도, 돈이 있어도 구하기 어렵다는 말까지 나온다.