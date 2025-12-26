웃음기 쏙 뺀 사무라이의 모습 공개 日야구 ‘사무라이 재팬’ 연상 컨셉트 광고주 관계 잘 유지하는 ‘광고의 신’

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘야구의 신’ 오타니 쇼헤이(31·LA다저스)가 사무라이로 변신해 칼을 휘두루며 월드베이스볼클래식(WBC)에 임하는 결의에 찬 모습을 선보였다.

일본항공(JAL)이 25일 공식 유튜브 채널을 통해 첫 공개한 WBC 캠페인 영상에서 오타니는 검은색 일본 복식 하카마 차림으로 일본도를 든 채 등장한다. 여기서 철완답게 빠른 거합베기로 검을 휘두른 오타니는 자신의 목소리로 “사무라이여, 다시 세계로 쳐들어가라”라면서 “자, 승부다”라고 외친다.

내년 3월 일본과 미국, 푸에르토리코에서 열리는 WBC에서 일본 국가대표로 출전할 것이 확실시 되는 오타니의 우승에 대한 결의가 엿보인 모습이었다. 일본 야구는 ‘사무라이 재팬’이란 별명으로 통하는 만큼, 오타니의 사무라이 변신은 예상 가능한 범주다. 광고주 JAL은 이 영상에다 ‘일본 국내선 2회 타고 WBC 관전 티켓을 타자’고 홍보문구를 넣었다.

‘야구의 신’ 오타니는 ‘광고의 신’이기도 하다. 야구 본업으로 받는 연봉보다 훨씬 많은 금액을 가외, 특히 광고로 벌어들이고 있어서다.

익히 알려진대로 오타니는 7년 10억 달러라는 천문학적 금액을 받고 LA 다저스에서 뛰고 있지만, 팀의 재정과 왕성한 투자를 돕기 위해 이례적인 지급유예 조항을 뒀다. 계약 기간 10년 동안 매년 200만 달러씩만 받고, 나머지 6억8000만 달러는 계약 기간이 종료된 뒤인 2034년부터 2043년까지 10년간 나눠 받는다.

그러나 2018년부터 MLB에서 활약한 오타니는 이전 소속팀 LA 에인절스 시절 광고 출연과 스폰서십으로 매해 최소 2000만 달러 이상을 벌었다. 대형 구단인 LA 다저스로 온 2024년부터는 이 금액이 매년 최소 7000만 달러에서 많게는 1억 달러 이상으로 추산되고 있다.

오타니는 현재 포르셰, 휴고 보스, 뉴발란스, 세이코, 미쓰비시 UFJ 은행 등 21개 기업의 광고 모델로 활동중이다.

‘광고의 신’은 한겨울인 12~1월 사이에 가장 바쁘다. 이 시기 광고 촬영이 집중되기 때문이다. 기존 건당 촬영시간을 4시간에서 2시간으로 줄인 것도 어쩔 수 없는 조치였다.

오타니는 평소 행실에서도 예상되듯, 광고주와도 건전하고 끈끈한 관계를 맺고 유지하는 것으로 알려져 있다. 25일에는 던롭(DUNLOP)의 스미토모 고무공업이 자사 SNS를 통해 오나티로부터 받은 다저스 월드시리즈 유니폼 선물을 자랑하듯 공개했다. 백넘버 쪽에 서명이 새겨진 이 선물을 공개하며 “산타님(오타니) 고맙습니다”라는 문구를 썼다.

이 게시물을 본 팬들은 “쇼헤이 산타가 왔다” “이래서 오타니다. 인간적으로 훌륭하다” 등의 호평을 남겼다. 현지 야구매체 풀카운트는 “오타니의 (광고주와 교류하는) 자연스러운 배려가 스폰서를 끌어당기는 이유일지 모른다”고 분석했다.