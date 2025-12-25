[헤럴드경제=김보영 기자] 걸그룹 에스파가 출연한 농심 신라면 광고가 전 세계적으로 폭발적인 반응을 얻으며 역대 신라면 광고 중 최다 조회수를 기록했다.

25일 농심에 따르면 에스파와 함께 제작한 신라면 광고는 지난달 19일 공개 후 약 한 달 만에 유튜브 누적 조회수 1억3626만회를 돌파했다. 40여 년간 국내 라면 시장 1위를 지켜온 신라면의 브랜드 파워와 에스파의 글로벌 영향력이 시너지를 낸 결과로 풀이된다.

신라면은 1991년 국내 라면 시장 정상에 오른 뒤 지금까지 부동의 1위 자리를 유지하고 있으며, 에스파는 K팝을 앞세워 북미, 유럽, 아시아 전역에서 탄탄한 팬층을 구축해왔다. 농심이 신라면 브랜드에 글로벌 앰배서더를 기용한 것은 이번이 처음이며, 에스파는 세계 시장을 겨냥한 브랜드 메시지 전달자로 나섰다.

이번 광고는 형식 면에서 기존 라면 광고와 확연히 차별화된다. 정형화된 라면 광고 틀을 깨고 K팝 아이콘 에스파의 매력을 극대화한 뮤직비디오 형태로 제작됐다. 배경음악으로는 영국 팝그룹 스파이스 걸스의 ‘Spice Up Your Life’를 리메이크해 사용했으며, 에스파 특유의 세련된 보컬과 어우러져 신라면의 글로벌 슬로건 ‘Spicy Happiness In Noodles’을 감각적으로 풀어냈다.

라면 포장을 뜯고 물을 붓는 동작을 안무로 표현한 ‘신라면 댄스’도 큰 화제를 모았다. 유튜브에는 “중독성 있는 멜로디와 안무가 인상적이다”, “뮤직비디오 형식의 광고가 신선하다”, “정규 음원 수준의 완성도로 라면 광고의 새 지평을 열었다” 등 호평이 이어지고 있다.

이번 캠페인은 해외 시장을 겨냥한 글로벌 프로젝트라는 점에서도 주목받는다. 광고는 미국, 중국, 일본, 유럽, 동남아 등 주요 수출국을 중심으로 송출되고 있으며, 짧게 편집된 버전이 쇼츠와 SNS를 통해 빠르게 확산되고 있다. 이러한 유통 구조를 고려하면 실제 노출 규모는 공식 집계치를 훨씬 상회할 것으로 분석된다.

농심 관계자는 “이번 1억뷰 돌파는 신라면이 글로벌 시장에서 단순한 식품을 넘어 하나의 문화 아이콘으로 자리매김했음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 에스파와 함께 전 세계 팬들에게 K-푸드 대표 브랜드로서 신라면의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.

농심은 신라면 출시 40주년을 맞는 2026년 글로벌과 로컬의 경계를 허문 ‘글로컬(Glocal)’ 마케팅을 더욱 강화할 계획이다. 1986년 출시 이후 40년간 한국을 대표하는 라면으로 사랑받아온 신라면은 최근 ‘신라면 툼바’, ‘신라면 골드’ 등 다양한 라인업을 통해 맛의 스펙트럼을 확장하고 있다. 농심은 앞으로도 전 세계 100여 개국 소비자들에게 차별화된 브랜드 경험을 선사한다는 방침이다.