기후부, 내년 예산 470억원 확보… 전국 취·양수장 66곳 개선 예정

[헤럴드경제=이태형 기자] 경남 합천군에 소재한 대부·중적포·외삼학 등 낙동강 일대 양수장 3곳의 개선사업이 26일 완료된다.

기후에너지환경부는 기후위기로 인한 극한 가뭄과 녹조 발생 등 재난 상황에 선제적으로 대응하기 위해 국비 133억원 전액을 합천군에 지원해 착공 13개월 만에 3곳의 양수장이 준공됐다고 25일 밝혔다.

이번에 개선된 양수장 3곳은 그동안 취수구가 하천 상층부에 인접해 있어 갈수기에 수위가 낮아지면 취수 장애가 발생하고 녹조 유입 우려가 커 지역 농민의 개선 요구가 끊이지 않았다.

기부는 이번 취·양수장 개선사업을 통해 취수구의 위치를 하천 중심부로 이동하고 노후된 펌프를 교체해 극한 가뭄 상황에서도 안정적인 취수 기반을 마련했다.

이번 개선사업으로 천군 청덕면 일대 농가들은 하루에 5만2000톤의 농업용수를 안정적으로 공급받게 된다.

기후부는 남은 취·양수장 개선 사업에도 속도를 높인다.

내년에 470억원의 예산을 확보해 극한 가뭄 등에 취약해 개선이 시급한 지자체 소유 취·양수장 66곳을 정비할 계획이다. 특히 녹조 우려가 큰 낙동강 유역 시설에는 예산과 기술지원을 집중해 조속한 개선을 추진할 예정이다.

이승환 기후부 수자원정책관은 “취·양수장 개선은 가뭄이나 녹조 등을 대비하고 4대강 유역의 안정적인 취수를 위해 꼭 필요한 사업”이라며 “남은 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협업하고, 현장에서 필요한 기술적·정책적 지원을 다 하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.