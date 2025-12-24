TSMC “대피할 수준 아냐”

[헤럴드경제=김유진 기자] 대만 동남부에서 규모 6.1의 지진이 발생해 수도 타이베이에서도 흔들림이 감지됐다.

24일(현지시간) 대만 중앙통신사와 로이터통신 등에 따르면, 대만 중앙기상서(기상청)는 이날 오후 5시 47분께 동남부 타이둥현 베이난향 일대에서 규모 6.1의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 타이둥현 정부청사에서 북쪽으로 약 10.1㎞ 떨어진 지점이며, 진원의 깊이는 11.9㎞로 관측됐다.

중국 지진대망은 이번 지진의 규모를 5.8로 발표했으며, 미국 지질조사국(USGS)과 유럽지중해지진센터(EMSC)는 각각 규모 6.0으로 측정했다.

대만 소방 당국은 현재까지 지진으로 인한 인명이나 재산 피해 신고는 접수되지 않았다고 전했다. 이번 지진으로 수도 타이베이에서도 건물의 흔들림이 느껴진 것으로 알려졌다.

한편 세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 TSMC는 “대만 전역의 공장에서 대피가 필요할 정도의 영향은 없었다”고 밝혔다.

또 타이중 지하철 운영사는 지진 발생 직후 안전 점검을 위해 열차 운행을 일시 중단했다가, 현재는 감속 운행을 하며 정상화 절차를 진행 중이라고 설명했다.