[헤럴드경제=김주리 기자] 크리스마스이브인 24일까지 전국에 비가 내린 뒤 기온이 급락하면서 강력한 한파가 찾아올 전망이다. 크리스마스 다음 날인 26일에는 서울의 아침 체감 기온이 영하 20도 가까이 떨어질 것으로 보인다.

24일 기상청은 “새벽까지 충청권과 남부지방을 중심으로 비 또는 눈이 내리겠다”며 “경상권 동부는 24일 아침까지, 제주도는 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다”고 예보했다.

비가 그친 뒤에는 북서쪽에서 영하 35도 안팎의 찬 공기가 유입되면서 기온이 크게 떨어질 전망이다. 크리스마스인 25일 전국의 아침 최저기온은 영하 7도~영하 3도로 전국 대부분이 영하권에 들겠고, 바람까지 강하게 불면서 체감온도는 더 내려갈 것으로 예상된다.

기상청은 “내리는 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니 차량 운행 안전에 각별히 유의하기 바란다”고 당부했다.

26일에는 전날보다 기온이 최대 10도가량 떨어지면서 올겨울 가장 강한 추위가 나타날 전망이다. 서울의 아침 최저기온은 -12도를 기록하겠고, 경기 북부 지역은 -16도까지 기온이 내려갈 것으로 보인다.

공상민 기상청 예보분석관은 “25일 밤사이에 복사냉각이 강화되면서 이번 주에 가장 낮은 아침 최저 기온을 기록할 것으로 예상되고 있다”며 “기온의 변동 폭이 굉장히 크게 나타나고 있어서 건강 관리에 유의해야 한다”고 말했다.