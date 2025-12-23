지난 9월 온라인 커뮤니티서 의혹 제기 ‘아이긴 하이볼 토닉’ 원산지 표시 잘못 유통사 백술도가 고발·송치됐으나 무혐의

[헤럴드경제=한지숙 기자] 백종원 더본코리아 대표와 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진이 공동 투자해 만든 주류가 원산지표시법을 위반했다는 의혹이 ‘혐의 없음’으로 결론났다.

23일 법조계에 따르면, 대전지방검찰청 홍성지청은 최근 원산지 표시법 위반 혐의로 송치된 백술도가 법인과 관계자 1명에 대해 증거불충분으로 무혐의 처분을 내리고, 불기소 통지했다.

백술도가는 주류 브랜드 아이긴(IGIN)을 유통했다. 아이긴은 진과 백종원이 공동 투자해 설립한 지니스램프가 제조한 주류 브랜드다.

백술도가의 원산지 표시법 위반 의혹은 지난 9월 특정 커뮤니티 사용자가 ‘아이긴의 원산지 표기가 잘못됐다’는 고발장을 국민신문고에 접수하면서 시작됐다.

해당 고발인은 온라인 쇼핑몰에서 판매한 ‘아이긴 하이볼 토닉’ 중 자두맛과 수박맛 제품의 원산지 표시가 소비자 오인을 유발할 수 있다며 문제를 제기했다.

해당 제품 일부는 외국산 농축액을 사용하고, 실제 제품 라벨 원산지 표기에도 적정하게 기재됐지만, 온라인 판매 페이지에는 원산지가 일괄 국산으로 표기됐다는 게 의혹이 제기된 사안의 핵심이다.

당시 업체 측은 “온라인에서만 실수로 잘못 표기된 것”이라며 즉시 수정 조치를 했다고 설명했다.

이에 대해 검찰은 백술도가 제품 상세 페이지에 ‘자두농축액(외국산 칠레산)’, ‘수박농축액(외국산 미국산)’이라고 기재해 외국산 원료의 원산지를 밝힌 점, 실제로 각 제품은 충남 예산군에서 생산된 점 등을 고려해 피의 사실을 인정하기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다.