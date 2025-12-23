매사추세츠공대(MIT)에서 청소부로 일하는 젊은이 윌 헌팅은 누구에게도 드러내지 않았지만 수학·기억·추론 능력에서 천재 수준의 재능을 지닌 인물이다. 그러던 어느 날, MIT 수학과 교수 라임보가 복도 칠판에 낸 고난도 문제를 윌이 청소 중에 단숨에 풀어버린다. 처음에는 누가 했는지 조차 알 수 없어 화제가 되지만, 결국 그 천재가 평범한 청소부로 보이던 윌임이 밝혀지자 교수는 그를 특별 연구 프로그램으로 참여시키고 싶어 한다.

그러나 윌은 뜻하지 않은 폭력 사건에 휘말려 체포된다. 교수의 각별한 노력으로 윌은 감옥행을 피하는 대신 두 가지 조건을 마주한다. 하나는 수학 연구 참여, 다른 하나는 심리 상담. 윌은 마음을 열기를 거부한 채 심리학자들을 조롱하며 밀어내지만, 마지막에 만난 상담가 숀 앞에서는 결국 숨겨둔 상처와 두려움을 드러내고야 만다. 상담은 갈등에서 시작해 신뢰로 이어지고, 숀은 윌이 겉으로는 무적 같지만 속으로는 상처받을까 두려워 늘 도망치며 살아왔음을 밝힌다.

주변 사람들은 모두 윌이 지닌 잠재력으로 세상을 대하길 바란다. 결국 윌은 주위의 도움과 자신의 의지로 스스로의 인생에서 도망치지 않기로 결심한다. 모두가 바라는 높은 연봉의 직업을 뒤로하고, 자신이 정말 원하는 삶을 선택한다. 나아가 사랑하는 사람 스카일라를 찾아 떠난다. 타인의 기대가 아닌 스스로의 의지로 미래를 선택한 순간은 언제나 인상적이다.

윌이 영화 <굿 윌 헌팅> 초반에 고난도 수학 문제를 푸는 장면을 떠올리던 순간, 요즘의 인공지능(AI) 산업이 묘하게 겹쳐 보였다. 한동안 세계는 오픈AI를 바라봤다. 챗GPT의 등장은 기술 생태계 질서를 뒤흔들었고, 검색이라는 왕좌를 지켜온 구글조차 ‘시대가 지난 기업’이라는 냉정한 평가를 받았다.

올해 초 구글 주가는 급락했고, 시장의 언어는 잔인했다. “이제 구글 시대는 끝났다.” 그러나 <굿 윌 헌팅>을 본 사람이라면 기억할 것이다. 누구도 보지 않는 순간에 잠자는 천재는 조용히 힘을 축적한다는 사실을. 올해 구글의 반격은 그런 분위기에서 시작됐다. 외부의 화려한 데모보다 더 근본적인 것-TPU(Tensor Processing Unit)라는 자체 AI 가속기. 사람들의 시선이 요란한 모델 경쟁·흥행 경쟁·홍보 경쟁에 쏠려 있는 동안, 구글은 데이터센터와 AI 반도체 인프라를 강화하며 시간을 보냈다. 그리고 어느 순간 시장은 깨달았다. 생성형 AI의 가장 강력한 경쟁력은 파라미터 크기도, 스토리도 아닌, 순도 높은 연산 능력이라는 것을.

오픈AI가 모델을 만들고, 메타가 거대언어모델(LLM) 공개경쟁을 했다. 여러 신생 기업들이 AI 스타로 떠오르는 동안, 세계의 가장 깊은 곳에서 AI를 구동한 데이터센터 트래픽과 서버 사이를 타고 흐르는 것은 결국 TPU였다. 자본시장은 다시 구글을 바라보기 시작했다. “오래된 왕이 돌아왔다”는 말이 나올 정도의 주가 랠리. 이제는 시가총액 1위 가능성까지 언급된다. 아무도 보지 않았을 때 준비했고, 누구보다 조용히 강해졌기 때문이다. 이것은 윌 헌팅이 곧 세상에 자신의 이름을 새기기 시작하는 장면과 닮았다.

그 사이, 또 다른 서사가 펼쳐졌다. 메타는 업계 누구보다 서둘렀다. AI, 메타버스, 인간-디지털 인터페이스, 증강현실(AR) 글래스. 사내 유보금만으로는 부족하다고 판단해 회사채까지 발행하며 공격적인 투자와 인재 확보에 나섰다. 상반기에는 기술주 가운데 가장 화려한 상승률을 기록했지만, 과감한 투자는 하반기 들어 곧바로 주가의 흔들림이라는 피드백을 돌려받았다. 그러나 그것이 실패의 신호는 아닐 수 있다. 미래를 너무 빨리 끌어오려는 기업은 시장보다 앞서 존재하기 때문에 단기적으로는 불안하게 보이기 마련이다. 윌 헌팅이 마음의 벽을 완전히 허물기 직전까지 비틀거리며 저항하던 것처럼, 큰 변곡점 앞에서는 시행착오가 필연적으로 따라온다.

메타의 AR 스마트 글래스·혼합현실 플랫폼·디지털 생활 생태계 실험은 시간이 걸릴 수 있지만, 일단 완성되는 날에는 세계의 상호작용 방식을 바꿀 가능성이 있다.

독특한 사례는 애플에도 있다. 한때 시가총액 3위까지 밀리며 위기론이 돌았지만, 다시 돌아왔다. 애플은 언제나 그래왔다. 스티브 잡스가 아이폰을 발표하기 전까지 스마트폰 시장의 혁신은 없었다고 믿던 세계를 바꿔버렸다. 아이패드, 에어팟, 애플워치-제품의 초기 반응은 늘 회의적이었지만 시장이 조용해질 때 애플은 한 번의 결정적인 한 방으로 판을 뒤집었다. 느리고 조용하지만 자기 확신이 있는 기업. 애플의 강점은 기술보다 감성 기반 설계 능력에 있다. 사람은 기술이 아니라 경험에 반응한다는 것을 누구보다 깊게 이해하는 기업이다.

최근에는 iOS에 본격적인 AI 통합을 예고했고, 개인 단말에서의 AI 주도권 싸움이 본격화되면 애플이 다시 무대 중앙에 서게 될 가능성이 높다. 스마트폰 이후 시대를 향한 핵심 장치 후보-스마트 AR 글래스-가 애플과 메타의 주요 전선이라는 점을 생각하면 더욱 흥미롭다. 무리한 혁신을 추구하지 않아 보이지만, 결정적 순간에는 가장 깊고 세밀한 사용자 경험을 들고 나타나는 회사. <굿 윌 헌팅>에서 “진짜 위대함은 영리함이 아니라 마음에 있다”는 대사처럼, 애플의 경쟁력은 기술이 아닌 감성 기반의 설계 역량에 있다. 그래서 애플은 위기 속에서도 침묵으로 저력을 발휘한다.

엔비디아는 뭐니뭐니해도 올해 세계 자본시장에서 가장 빛나는 이름이다. AI 반도체 수요 폭발, 데이터센터 확장, HBM4 완판 전망. 그럼에도 불구하고 시장은 불안함을 동시에 품고 있다. “엔비디아가 이렇게까지 잘 나간 뒤에도 같은 속도로 달릴 수 있을까?” 지금의 폭발적 수요가 AI 버블 논란을 상쇄할 수 있는지, 혹은 다시 한 번 기술 거품의 정점을 상징하게 될지. 그러나 시장의 불안은 곧 엔비디아의 부담이면서 동시에 미래 경쟁을 예고한다.

AI는 결국 모든 산업의 기반이 된다. 클라우드의 왕국과 하드웨어의 왕국, 서비스의 왕국, 개인 단말의 왕국이 재편되면서, 진정한 기술 승자는 단 한 기업이 아니라 서로 얽히고 확장하며 세계를 바꾸는 경쟁 선상에서 결정될 가능성이 크다. 그러나 시장은 항상 묻는다. “1등은 영원한가?” 빅테크의 통합 경쟁이 시작되면, B2B가 아니라 B2C를 지배하는 회사가 다시 왕좌에 오를 수 있다. AI가 개인 단말을 지배하면, 스마트폰과 생태계를 지닌 애플과, 검색과 유튜브, 지도, 지메일을 가진 구글이 시장을 다시 재편할 가능성도 있다.

그리고 이 치열한 기술 패권 경쟁의 무대에서 또 하나 빼놓을 수 없는 이름들이 있다. 테슬라와 마이크로소프트다. 이 둘은 빅테크의 전형적인 성장 서사를 따르지 않는다. 하지만 역설적으로 그렇기 때문에 존재감은 더욱 단단하다.

테슬라는 자동차 회사라기보다, 거대한 소프트웨어·AI 로봇 기업으로의 변신기에 들어가 있다. 자율주행 FSD, 오토노미(Autonomy Day), 인간형 로봇 옵티머스, 로보택시 비즈니스. 최근 테슬라에 대한 평가는 극단적으로 갈린다. 실적 부진과 가격 경쟁 심화로 비관론이 쏟아지는 한편, FSD 12 버전을 기점으로 “테슬라는 이제 자동차 기업이 아니라 AI 회사”라는 주장이 힘을 얻는다.

테슬라의 가치는 언젠가 터질 단 한 번의 전환점-즉 완전 자율주행의 상용화가 현실이 되는 순간에 달려 있다는 의견도 있다. 그것은 마치 <굿 윌 헌팅>의 윌이 자신의 잠재력을 끝내 숨기고 살아가다가, 단 한 번의 선택으로 인생 전체를 바꿔 놓는 순간과 닮아 있다. 아직은 불확실하고 논쟁적이지만, 다시 말해 누구도 확신하지 않기에 가능성은 열려 있다.

반대로 마이크로소프트는 지금 가장 조용하면서도 가장 무서운 기업일지 모른다. 오픈AI에 대한 전략적 투자, 인공지능 기반 코드·문서 보조 도구(Copilot)을 중심으로 한 AI 기반 생산성 솔루션, 애저(Azure)를 통한 AI 클라우드 생태계 확장. 마이크로소프트의 행보는 묘하게 숀을 닮아 있다. 세상이 화려한 스포트라이트를 바라보고 있을 때, 단 한 사람의 마음을 지켜내기 위해 묵묵히 곁을 지킨 상담가 숀처럼, 마이크로소프트는 시장의 소음을 좇기보다 산업의 핵심 지점을 정확히 붙들었다.

지금 AI 시대의 청사진은 “누가 가장 많은 그래픽처리장치(GPU)를 가지고 있는가”가 아니라 “누가 AI를 인간의 일상과 업무 속에 깊이 녹여낼 수 있는가”로 이동하고 있다. 이 흐름 속에서 마이크로소프트는 거대한 전환의 조용한 설계자가 되고 있다.

이 지점에서 흥미로운 메시지가 떠오른다. <굿 윌 헌팅>의 가장 유명한 장면은 고난도 수학 문제를 푸는 순간이 아니라, 윌이 마침내 자신의 미래를 스스로 선택하는 순간이라는 것이다. 숫자, 논리, 실적이 전부가 아니다. 어떤 기업은 기술만 앞세우다 방향을 잃고, 어떤 기업은 비전만 강조하다 현실을 잃는다. 그러나 어떤 기업은 보이지 않는 내면-철학, 관점, 자신감-을 기반으로 기술을 구현한다. 그런 기업이 진짜 강자다.

지금 기술 산업을 보면 흡사 이런 장면이 겹친다. 구글은 사람들의 시선이 떠난 순간에 가장 강해졌고, 메타는 미래를 향한 과감한 투자를 끝내 멈추지 않았다. 애플은 언제나처럼 천천히 움직였지만, 결정적 순간에는 모두를 압도해 왔다. 엔비디아는 전례 없는 거인의 시대를 열었고, 테슬라는 자동차가 아니라 산업 전체의 패러다임 전환을 꿈꾼다. 마이크로소프트는 역사를 바꾸는 변화는 언제나 조용한 기술 혁신에서 시작된다는 것을 안다.

<굿 윌 헌팅>의 마지막 장면에서 윌은 자동차를 몰고 세상으로 떠난다. 잡히지 않는 불확실한 미래를 향해 스스로의 선택으로 나아간다. 기술 시장도 지금 그 고요한 장면에 서 있다. 주가는 요동치고, 버블 논쟁과 기대가 교차하지만, 누군가는 이미 조용히 미래를 설계하고 있다. 아무도 보지 않는 순간 가장 강해지고, 모두가 관심을 거둘 때 일어나는 변화가 결국 미래의 승자를 가른다.

윌 헌팅이 상담가 숀에게서 들은 마지막 조언을 생각해 본다. “아무도 너를 믿어주지 않을 때라도, 너 자신을 믿어라” 이는 기술 기업에도, 우리 삶에도 그대로 적용된다.

시장이 시선을 거둘 때가 가장 위험하고, 동시에 가장 강해지는 순간이다. 불확실성과 요동 속에서는 우리의 시야가 흐려질 수 있다. 하지만 먼지가 걷히고 경쟁이 끝났을 때, 우리는 다시 놀랄 것이다. 잠자는 사자는 언제나, 우리가 가장 관심을 거둘 때 깨어난다.

맷 데이먼과 벤 애플렉

영화배우이기도 한 맷 데이먼(1970년 10월)과 벤 애플렉(1972년 8월)은 매사추세츠 출신으로 어린 시절부터 친분을 쌓으며 연기와 글쓰기에 관심을 가졌다. 두 사람은 고등학교 시절부터 공동으로 창작 활동을 시작했고, 하버드 대학에 진학한 데이먼은 중퇴 후 연기와 각본 작업에 집중했다. 결국 <굿 윌 헌팅>의 오리지널 각본을 공동 집필하고 주연으로 나서 아카데미 각본상을 수상하며 세계적인 명성을 얻었다.