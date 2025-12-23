외국인·기관 쌍끌이 매수에 상승세 美증시도 훈풍…기술주 중심 저가매수

[헤럴드경제=홍태화 기자] 코스피가 23일 사흘째 강세를 이어가면서 ‘산타 랠리’에 대한 기대감이 커지고 있다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 24분 현재 코스피는 전장보다 32.11포인트(0.78%) 오른 4138.04에 거래 중이다. 지수는 전장 대비 21.47포인트(0.52%) 오른 4127.40으로 출발해 잠시 하락했으나 이후 상승세로 전환했다.

투자자별로 살펴보면 외국인과 기관이 각각 196억원, 701억원을 순매수하고 있고, 개인은 813억원을 순매도 중이다.

미국 시장도 좋은 흐름을 이어가고 있다. 연말 연휴를 앞두고 기술주 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 산타 랠리 흐름이 나타난 것으로 풀이됐다.

22일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 227.79포인트(0.47%) 오른 4만8362.68에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 43.99포인트(0.64%) 상승한 6878.49, 나스닥종합지수는 121.21포인트(0.52%) 오른 2만3428.83에 마감했다.

이에 국내 반도체 대형주도 상승세를 나타내고 있다. 삼성전자는 0.90% 오른 11만1500원, SK하이닉스는 1.90% 뛴 59만1000원에 거래되고 있다.

나머지 시가총액 상위 주요 종목을 살펴보면 삼성바이오로직스(0.64%), 현대차(0.43%), HD현대중공업(1.56%)은 오르고 있고, LG에너지솔루션(-0.64%), 두산에너빌리티(-0.64%), KB금융(-0.08%)은 떨어지고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 2.44포인트(0.26%) 내린 926.70을 기록하고 있다. 지수는 전장 대비 3.34포인트(0.36%) 오른 932.48로 시작해 등락하다가 내림세로 돌아섰다. 코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 925억원, 21억원을 순매수하고 있고, 외국인은 586억원으로 매도 우위다.

주요 종목 별로는 알테오젠(0.68%), 에코프로비엠(0.13%), 레인보우로보틱스(9.84%)는 상승 중이고, 에코프로(-0.41%), 에이비엘바이오(-0.65%)는 하락하고 있다.

환율은 소폭 하락해 시작했다. 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.1원 내린 1480.0원에 개장했다.