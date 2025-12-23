그리어 美 USTR 대표, 파이낸셜타임스에 기고 “경제 이념과 관계없이 2025년은 관세의 해” “무역정책 성공 여부 살펴봐...전망은 밝다”

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 관세전쟁 ‘선봉장’인 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 올해를 “관세의 해(year of the tariff)”라며 관세 정책이 성공하고 있다고 자화자찬했다.

그리어 대표는 22일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 기고를 해, 올해를 두고 “각자의 경제 이념과 관계 없이 2025년은 관세의 해로 기억될 것”이라 전했다.

그는 “국제 무역은 좋지도 나쁘지도 않고 있는 그대로”라면서 “중요한 질문은 무역 형태가 국익에 부합하느냐다”라고 짚었다. 그는 “도널드 트럼프 대통령과 트럼프 행정부에 그건 재산업화를 가속하는 무역 정책을 의미한다”며 현 행정부가 만성 무역적자와 제조업 공동화를 극복하기 위해 관세를 활용한 무역 협상에 나섰다고 설명했다.

그는 미국이 유럽연합(EU), 말레이시아, 캄보디아, 태국, 베트남, 한국, 일본 등과 무역 합의를 타결했다고 덧붙였다. 이어 행정부의 무역 정책이 성공했는지 평가하기 위해 전반적인 경제 성장 증가, 무역적자 감소, 미국 노동자의 임금 인상, 경제에서 제조업이 차지하는 비중 증가 등의 척도를 들여다보고 있다고 전했다. 그는 올해 많은 논란을 불러온 트럼프 행정부의 관세 정책에 대해 “전망은 밝다”고 평가했다.

그는 “우리의 산업 우위를 상실하는 데 수십 년이 걸렸는데 재건이 하룻밤 사이에 이뤄지지는 않을 것”이라며 제조업 부흥은 단기에 쉽지 않다고 인정했다. 그러면서도 그는 필라델피아 조선소의 액화천연가스(LNG) 운반선 수주, 새로운 의약품 제조시설 건설, 자동차 생산라인 복원 등 제조업 부흥 성공 사례를 거론하며 “누군가가 그걸 험난한 시작이라고 비판한다면 난 받아들이겠다. 그들은 반대 경우도 고려해야 한다. 만약 관세가 사라진다면 이런 새로운 생산이 과연 일어나고 있겠는가”라고 반문했다.