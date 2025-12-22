[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거에 대한 정책선거 문화를 확산하고 공정한 선거관리 기반조성을 위하여 언론·학회·시민단체 등을 대상으로 ‘정책선거 추진활동 협업사업’을 공모한다고 22일 밝혔다.

공모분야는 ▲ 미디어 콘텐츠 등을 활용한 정책선거 분위기 확산 사업 ▲ 매니페스토 캠페인, 정책선거 콘서트 등 시민 참여형 정책선거 참여 사업 ▲ 정보 취약계층 대상 콘텐츠 제작·활용 사업 ▲ 정책선거 학술연구 등을 통한 정책선거 기반 조성 사업이다.

신청자격은 중립적으로 정책선거 촉진활동을 추진할 수 있는 언론, 학회, 연구단체, 시민·사회단체, 문화·예술단체 등이다. 선정된 단체는 사업별로 최대 2천만 원까지 지원받을 수 있으며, 구체적인 지원 금액은 공모 서류를 토대로 심의를 거쳐 결정된다.

공모 접수기간은 1월 23일까지이며, 신청방법 및 제출서류 등 공모절차에 대한 자세한 사항은 중앙선관위 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

중앙선관위는 이번 공모사업을 시작으로 유권자 참여형 정책선거 사업을 점차 확대할 계획이다. 특히, 이번 지방선거에서는 지역별 유권자 관심 이슈를 분석하여 시각화한 ‘공약이슈트리’를 중앙선관위 정책선거 대표 홈페이지 ‘정책·공약마당’을 통해 공개하고, 유권자가 직접 제안하고 평가한 정책·공약을 정당‧후보자가 활용할 수 있도록 ‘유권자 희망공약 제안 프로젝트’를 운영한다.

한편, 언론을 통해 정책선거 정보를 적기에 제공하고, 다양한 미디어 콘텐츠를 방송, 유튜브 등에 활용하여 정책선거 분위기를 확산할 예정이다.