영국 스코틀랜드서 1200억 수주 스웨덴, 스페인서 각각 500억, 600억 수주 프랑스에선 전력설비 안정성 시험 성공

[헤럴드경제=한영대 기자] 효성중공업이 이달 영국, 스웨덴, 스페인 등 유럽 주요 국가에서 2300억원이 넘는 초고압 전력기기를 잇따라 수주하는 데 성공했다.

효성중공업은 최근 영국 스코틀랜드 전력망 운영사 SPEN과 약 1200억원 규모의 초고압변압기 공급 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

효성중공업은 2010년 영국 진출 이후 15년간 제품 공급, 고객 맞춤형 설계, 유지보수 등 토털 설루션 공급 업체로 인정받고 있다. 2022년부터는 영국 초고압변압기 시장에서 점유율 1위를 유지하고 있다.

효성중공업은 스웨덴, 스페인 등으로도 수주 영토를 확장하고 있다. 이달 스웨덴 주요 배전사업자로부터 약 500억원 규모의 초고압변압기 수주에 성공했다. 노르웨이에서도 초고압변압기를 수주하는 등 북유럽 시장 전체에서 성과를 이어가고 있다.

효성중공업은 스페인 주요 전력회사 및 에너지 기업과도 약 600억원 규모의 변압기∙리액터 공급 계약을 체결했다. 스페인 진출은 남유럽에서 올린 첫 성과이다.

기술적 신뢰도를 증명하는 데도 성공했다. 효성중공업은 올해 프랑스 송전망 운영사(RTE)의 초고압변압기 단락시험에 통과했다. 단락시험은 극한의 전기적 부담이 가해지는 상황에서 변압기가 정상 기능을 수행하는지 평가하는 절차다. 효성중공업이 인증에 성공한 제품은 프랑스 내 최대 용량인 600MVA 초고압변압기로 약 50만 가구 이상의 전력 소비를 감당할 수 있다.

효성중공업의 연이은 성과는 조현준 회장의 기술 경영이 한몫했다. 조 회장은 평소 “기술이 뒤처진 제품이나 불량은 결코 허용될 수 없다”며 “전력기기는 수명이 긴 제품인 만큼 고객에게 변치 않는 신뢰를 주는 초격차 기술력을 갖춰야 한다”고 강조한 바 있다.