정청래 “국힘 연루자 등 진실 명백히 밝혀야” 김병기 “철저히 한 번 밝혀볼 것 제안”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 22일 통일교의 정치권 금품 지원 의혹을 파헤칠 특검 도입을 전격 제안했다.

정청래 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 ‘통일교 특검’과 관련해 “못 받을 것도 없다”며 “국민의힘 연루자를 모두 포함해 진실을 명명백백히 밝히는 것도 좋다고 생각한다”고 말했다.

김병기 원내대표도 “통일교에 대한 특검을 하자”며 “여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해 특검할 것을 제안한다”고 밝혔다.

그는 “지난 대선에서 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 한번 밝혀보자”며 “헌법 위배의 정교 유착 의혹, 불법 정치 자금 로비와 영향력 행사까지 모두 특검 대상에 포함해서 철저히 한번 밝혀볼 것을 제안한다”고 설명했다.

이어 “국민의힘이 뭔가 착각을 한 것 같다”며 “민주당이 뭐라도 있어서 특검을 회피하는 줄 알고 앞장서 통일교 특검을 주장하고 있다”고 언급했다.

그러면서 “내심으로 민주당이 특검을 받지 않을 것이라 확신한 모양”이라며 “민주당의 인내를 회피로 착각한 것 같다”고 덧붙였다.

앞서 국민의힘과 개혁신당은 전날 통일교와 여야 정치권 모두에 대한 수사와 함께 제3자가 특검을 추천하는 방식의 통일교 특검 추진에 합의했다.

이날 민주당이 여야 인사 모두를 포함하는 특검 추진을 제안하면서 여야 간 협의가 예상되나, 다만 특검 추천 주체 등의 문제를 놓고 여야의 합의까지는 적지 않은 진통이 예상된다.