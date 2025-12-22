북미 매출은 1300억원…전편보다 600억여원 적어 ‘물의 길’보다는 낮은 개봉 성적

[헤럴드경제=정목희 기자] 제임스 캐머런 감독의 ‘아바타’ 시리즈 세 번째 작품인 ‘아바타: 불과 재’(이하 아바타 3)가 개봉 첫 주 전 세계에서 5000억원을 웃도는 티켓 매출을 올렸다.

21일(현지시간) 미국 영화 흥행 집계 사이트 박스오피스 모조(Box Office Mojo)에 따르면, ‘아바타 3’는 이날까지 북미 지역에서 8800만달러(약 1303억원), 북미 외 지역에서 2억5700만달러의 매출을 기록했다. 이를 합한 전 세계 티켓 수입은 3억4500만달러(약 5109억원)로 집계됐다.

이 영화는 지난 17일 한국에서 전 세계 최초로 개봉한 데 이어, 19일 미국과 캐나다를 포함한 주요 국가에서 순차적으로 상영을 시작했다.

다만 북미 지역 흥행 성적은 2022년 개봉한 ‘아바타: 물의 길’이 같은 기간 1억3400만달러(약 1985억원)를 벌어들인 것보다 훨씬 낮은 수준이다.

또 업계 예상치였던 1억∼1억2500만달러 수준에도 못 미쳤다.

3시간 17분의 다소 부담스러운 상영시간에 더해, 첫 작품 이후 10년 만에 나온 2편에 비해 3편에 대한 관객들의 기대감이 상대적으로 낮았던 점이 영향을 미친 것으로 전문가들은 분석했다.

일부 비평가들은 이번 영화가 시리즈 전작들에 비해 기술적 혁신이 부족하다는 지적을 내놓기도 했다.

다만 그동안 아바타 시리즈의 흥행이 개봉 초반보다 후반에 더 뜨거웠던 것에 비춰보면 이번 작품 역시 장기 상영과 아이맥스 등 프리미엄 상영관 집중으로 기대 이상의 매출이 나올 수 있다고 전문가들은 덧붙였다.

아바타는 디즈니 산하 20세기 스튜디오의 투자·배급 작품이다.