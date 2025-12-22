AI 로보틱스 생태계 전략 공개 차세대 전동식 ‘아틀라스’ 첫 실물 시연 인간·로봇 협업, AI 로보틱스 상용화 청사진 담아

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹이 다음 달 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’에서 인공지능(AI) 로보틱스 생태계 확장 전략을 공개하고, 보스턴 다이내믹스의 차세대 전동식 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 처음으로 실물 시연한다고 22일 밝혔다.

이번 발표는 인간과 로봇의 협업을 중심으로 한 이번 전략은 AI 로보틱스 상용화를 본격화하겠다는 그룹의 청사진을 담고 있다는 게 그룹 측의 설명이다.

현대차그룹은 내년 1월 5일(현지 시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열리는 CES 2026 미디어데이에서 ‘AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로’를 주제로 AI로보틱스 핵심 전략을 제시한다.

미디어데이에서는 ▷AI 로보틱스 기술 실증 ▷인간-로봇 협력 모델 ▷그룹사 역량을 결집한 로보틱스 생태계 조성 방안 ▷제조 환경에서의 검증을 통한 사업 확장 전략 등이 공개될 에정이다.

특히, 보스턴 다이내믹스의 차세대 전동식 아틀라스를 현장에서 직접 선보이며, 현대차그룹의 AI 로보틱스 전략을 상징적으로 제시할 계획이다.

아울러 현대차그룹은 소프트웨어 정의 공장(SDF)을 AI 로보틱스 혁신의 핵심 기반으로 제시했다. SDF는 데이터와 소프트웨어 중심으로 운영되는 첨단 스마트팩토리로, 제조 전 과정에서 유연성과 민첩성을 극대화하는 것이 특징이다. 그룹은 SDF 환경에서 로봇을 검증·학습시키고 이를 바탕으로 AI 로보틱스 생태계를 확장한다는 전략이다.

이를 통해 현대차그룹은 데이터 기반 생산 체계를 중심으로 AI 로보틱스, 부품, 물류, 소프트웨어 등 밸류체인 전반을 통합 관리하고, 로봇 개발부터 학습·운영까지 아우르는 종합 솔루션 제공자로 자리매김하겠다는 구상이다.

이번 AI 로보틱스 전략 발표는 현대차그룹 글로벌 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 현지 시각 1월 5일 오후 1시, 한국 시각으로는 6일 오전 6시에 시청할 수 있다.

1월 6일부터 9일까지 진행되는 CES 본 전시에서는 현대차그룹의 AI 로보틱스 기술을 통합 실증하는 체험형 전시가 운영된다. 전시 공간은 AI 로보틱스 연구 환경을 재현한 체험존과 함께 기술이 발전해 온 과정을 직접 경험할 수 있도록 구성된다.

또한 아틀라스를 비롯해 스팟, 모베드 등 현대차그룹의 주요 로보틱스 플랫폼을 활용한 기술 프레젠테이션이 매시간 진행되며, 실시간 시연과 함께 심층적인 기술 설명이 제공될 예정이다.