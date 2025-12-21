AI인재 영입 경쟁 속 회사마다 당면과제 맞춤 전략 오픈AI는 수익화, 상품화 집중 메타는 연구조직 강화 통큰 투자 인재 경쟁 치열해지며 “1억달러 연봉까지”, “앙심 품고 소문 내” 비난도

[헤럴드경제=도현정 기자]인공지능(AI) 산업의 주도권을 두고 벌이는 경쟁이 치열해지면서 기업마다 인재 영입에 사활을 걸고 있다. 핵심 개발 인재나 고위층 임원을 서로 뺏고 뺏기는 영입전이 벌어지는 가운데, 기업마다 인재 영입 방식도 당면 과제에 따라 다른 모습을 보이고 있다.

오픈AI는 데니스 드레서 전 슬랙 최고경영자(CEO)를 최고매출책임자(CRO)로, 사라 프라이어 전 넥스트도어 CEO를 최고재무책임자(CFO)로, 케빈 웨일 전 메타 임원을 최고상품책임자(CPO)로 영입하는 등 챗GPT의 상품성을 가다듬고 수익 구조를 구축하는데 공을 들이는 모습이다.

오픈AI는 챗GPT로 AI 기반 서비스의 혁신을 불러왔지만, 수익 창출 능력에 대해서는 지속적으로 의문이 제기됐다. 여기에 엔비디아나 마이크로소프트 등으로부터 대규모 투자를 받고, 해당 기업의 칩을 구매하거나 데이터센터를 이용하는 등 투자사 상품을 거래하는 ‘순환매출’ 구조도 순수한 수익 창출이라 볼 수 있느냐는 지적이 나오고 있다.

이 같은 비판적인 시각을 염두에 둔 듯, 오픈AI는 수익화에 특화된 임원을 중심으로 인재를 영입하고 있다. 드레서는 슬랙에서 CEO를 역임하면서 광고 없이 유료구독만으로 서비스의 수익을 창출하는 경험을 쌓은 바 있다. 메신저 앱 슬랙은 초기에 마케팅 비용을 들이지 않고 입소문만으로 고객을 모았고, 이후 실리콘밸리에 있는 사람이라면 누구나 쓰는 메신저로 자리잡아 유니콘(기업가치 10억달러로 평가받는 비상장회사)이 되기도 했다.

오픈AI는 이 외에도 16일(현지시간)에는 조지 오스본 전 영국 재무장관을 영입해 해외 프로젝트를 강화하는 등 차곡차곡 경영진을 구성해 나가고 있다.

마이크로소프트(MS)는 구글의 딥마인드(DeepMind)를 ‘공략했다’ 싶을 정도로 딥마인드 출신 인사들을 열심히 끌어왔다. 2016년 한국의 이세돌 9단과 바둑 대결을 펼쳤던 ‘알파고’를 제작해 대중적으로도 친숙했던 딥마인드는 공동 창업자부터 부사장까지 고스란히 MS로 옮겨간 수준이었다.

딥마인드 공동 창업자였던 무스타파 술레이만은 현재도 MS에서 AI부문 CEO를 맡고 있다. 딥마인드 엔지니어링 부사장이자 구글에서 초기 제미나이 개발을 주도했던 아마르 수브라마냐는 MS에서 AI조직 부사장을 역임했다. MS는 이 외에도 제미나이 개발을 이끌었던 엔지니어들을 대거 영입해 AI소프트웨어 ‘코파일럿’과 검색 엔진 ‘빙’의 AI기술력을 강화하는데 투입했다. ‘인재 패키지 영입’을 통해 경쟁사의 서비스를 자사로 이식하다시피 한 것이다.

수브라마냐는 MS에서 다시 애플로 자리를 옮길 예정이다. 애플은 최근 AI부문을 이끌어온 존 지아난드레아가 다음해 봄 은퇴하고, 수브라마나가 후임 자리에 오를 것이라 밝혔다.

이는 애플이 더 이상 AI 경쟁에서 뒤쳐지면 안된다는 위기의식에서 나온 승부수다. 2022년 오픈AI가 챗GPT를 출시하면서 AI 경쟁은 급속도로 치열해졌지만, 애플은 상대적으로 대응을 제대로 하지 못했다는 지적이 잇따르고 있다. 애플은 본래 올해 4월 차세대 AI 기능이 통합된 시리(Siri)를 출시하려 했지만, 이를 연기해 다음해 상반기(iOS 26.4)에 공개하기로 했다. 애플은 AI 서비스 개발과 출시가 늦어지면서 인력을 경쟁사에 대거 뺏기기도 했다. 애플의 디자인 총괄인 앨런 다이도 최근 메타로 이직한다는 소식이 전해졌다. 이에 애플은 경쟁사 대비 떨어진다 평가받는 AI 역량 고양에, 외부 인재 수혈이란 처방을 내놨다. 수브라마나는 애플에서 AI 담당 부사장을 맡아 기초 모델, 연구, AI 안전을 담당하는 팀을 이끌게 된다.

메타는 AI 연구조직 구축에 역량을 집중하고 있는데 실리콘밸리에서 ‘통큰 투자’로 화제를 모았다. 애플에서 AI 모델 개발을 총괄했던 뤄밍 팡을 핵심 AI 연구 조직 리더로 영입했고, 해당 팀 인력을 상당히 빼와 “아예 팀이 이동했다”는 평이나 합병(acquisitions)과 채용(hire)을 합친 신조어 ‘애크하이어(acquihire)’라는 말이 나오기도 했다.

메타는 오픈AI에서도 핵심 개발 인력들을 대거 영입했는데, 실리콘벨리에서는 메타가 개발 인력들에게 1억달러(약 1479억원) 연봉 패키지를 제안했다는 소문이 자자했다. 일각에서는 계약금만 1억달러이고, 사이닝 보너스, 장기 인센티브, 연봉까지 합하면 2억달러(약 2959억원)에 달한다는 소문까지 돌았다.

이를 두고 지난 6월 샘 울트먼 오픈AI CEO는 한 팟캐스트 방송에서 “미친 짓(crazy)”이라 비난하기도 했다. 술레이만 MS CEO도 이달 초 한 팟캐스트 방송에 출연해 이런 인재운용 방식은 부적절하다고 언급했다. 술레이만은 당시 “우리(MS)는 개인 단위 대규모 영입보다 조직 단위 완성도를 중시한다”며 “팀 문화와 역량에 맞지 않는 인력을 정리하는 방향이 적절하다”는 주장을 하기도 했다.

이에 대해 메타는 사람을 빼앗긴 오픈AI가 과장된 소문을 내는 것이라 맞받아쳤다. 앤드류 보즈워스 메타 최고 기술책임자(CTO)는 지난 6월 사내 공지를 통해 “시장이 뜨겁긴 해도 그 정도는 아니다”라며 1억달러 연봉설을 언급한 울트먼에 대해 “정직하지 않다(dishonest)”라고 말했다.