과학적 분석기법을 활용, 멧돼지 출현 가능성이 높은 지역 예측

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 최근 제작한 ‘멧돼지 안전관리지도’를 북한산 등 도심형 국립공원 현장에 적용한다고 21일 밝혔다.

국립공원공단 국립공원연구원은 멧돼지 서식실태조사를 통해 확인된 정보를 바탕으로 멧돼지의 서식환경과 비슷한 조건을 가진 지점들을 ‘인공지능 기계학습(AI 머신러닝)’ 방식으로 분석해 멧돼지의 잠재적인 출몰 지점과 유의해야 할 탐방로를 도출하고 이를 안전관리지도로 제작했다.

멧돼지 서식실태조사에 따르면 북한산국립공원의 멧돼지 서식밀도는 국립공원과 지자체의 개체수 조절 노력으로 2022년도에 2.1개체/㎢에서 2023년 1.9개체/㎢, 2024년 1.6개체/㎢로 감소 추세에 있다.

다만, 북한산국립공원은 연간 700만명이 방문하는 대표적인 도심형 국립공원으로 97개의 탐방로가 흩어져 있어 주의가 필요하다.

국립공원공단은 ‘멧돼지 안전관리지도’를 제작하면서 북한산성, 우이암, 오봉, 보국문 등 4개의 탐방로가 멧돼지의 출현 가능성이 가장 높은 것으로 추정했고, 이를 지도상에 원의 형태로 표시했다.

해당 구간을 이용하는 탐방객은 ▷입산시간지정제 및 법정 탐방로 준수하기 ▷죽거나 아픈 동물 신고하기 등 관련 안전수칙을 따르고 멧돼지 폐사체 발견 시에는 아프리카돼지열병(ASF) 확산 예방을 위해 국립공원공단, 국립야생동물질병관리원, 지자체 등 관계기관에 신고해야 한다.

‘멧돼지 안전관리지도’는 국립공원 탐방알리미앱 또는 탐방로 일원에 설치된 정보무늬(QR) 코드를 이용해 스마트폰에서 확인할 수 있다.

국립공원공단은 국립야생동물질병관리원과의 협업을 통해 안전관리지도 안내 서비스를 계룡산, 팔공산 등 도심형 국립공원으로 확대해 운영할 예정이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “멧돼지 위험을 예방하려면 반드시 법정 탐방로를 이용하는 등 탐방객 안전수칙 준수가 선행돼야 한다”라며, “이번 안전관리지도처럼 앞으로도 과학기술을 적극 활용해 자연생태계 보전과 탐방객 안전관리를 실현할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.