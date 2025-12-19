[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남농협과 경남도가 연말정산 시기를 맞아 고향사랑기부제 참여 확대를 위한 현장 홍보에 나섰다.

경남농협은 18일 경남도와 거제·거창·고성·밀양·사천·산청·합천 등 7개 시·군과 함께 사천시 우주항공청에서 고향사랑기부제와 농축산물 답례품을 알리는 합동 홍보 활동을 진행했다.

이번 홍보는 우주항공청 직원을 대상으로 우리 쌀로 만든 떡과 현미우유, 홍보물 등을 배부하며 제도 안내를 병행하는 방식으로 이뤄졌다. 연말정산을 앞두고 고향사랑기부 참여가 집중되는 시기를 고려해 제도 인지도 제고와 답례품 소비 촉진을 동시에 노린 것이다.

고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 다른 지자체에 기부할 경우 세액공제 혜택과 함께 기부액의 30% 이내에서 지역 특산물 등을 답례품으로 받을 수 있다. 10만원 이하 기부금은 전액 세액공제되며, 10만원 초과분은 2000만원 한도 내에서 16.5%의 공제 혜택이 적용된다.

류길년 경남농협 본부장은 “고향사랑기부제는 지역에 기부를 통해 농촌에 활력을 불어넣고, 농축산물 답례품 소비로 농가 소득에도 도움이 되는 제도”라며 “연말정산 시기와 맞물려 제도가 보다 폭넓게 알려질 수 있도록 경남도와 협력해 홍보를 이어가겠다”고 말했다.

경남농협은 지역 금융기관으로서 고향사랑기부제 홍보에 협력하고 있으며, 경남도는 이번 현장 홍보를 계기로 도내 주요 기관과 기업을 대상으로 한 홍보 활동을 지속해 나갈 방침이다.