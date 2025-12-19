안산 고향마을 포함 전국 22개 단지 공급

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 올해 영주귀국 대상자로 선정된 사할린 동포 138가구 226명에게 ‘안산 고향마을’을 포함한 전국 22개 단지의 임대주택을 공급했다고 19일 밝혔다.

LH는 일제강점기 당시 강제 동원 등의 이유로 러시아 사할린으로 이주했으나 광복 이후 고국으로 귀환하지 못한 사할린동포와 동반가족 등의 영주귀국과 정착을 지원하고자 임대주택 주거지원을 이어가고 있다. 지난 2000년 안산 고향마을에 총 489가구(960명) 입주를 시작으로, 현재까지 총 2437가구에게 임대주택을 지원했다.

LH는 12월 18~19일 양일간 인천지역본부 등에서 2025년 영주귀국 대상자로 선정된 138가구(226명)와 계약을 진행했다. 아울러 사할린 동포 편의를 고려해 대한적십자사와 협력해 사할린 동포 50가구와 귀국 선상(船上)에서 계약도 진행할 예정이다.

전날 LH 인천본부를 방문한 사할린 2세 고수용(72년생)씨는 “남은 생을 고국 땅에 살게 되어 꿈만 같고 감사한 마음”이라며 소감을 밝혔다.

조경숙 LH 주거복지본부장은 “재외동포청, 대한적십자사 등과 협력해 사할린 동포의 안정적인 국내 정착을 돕고자 노력하고 있다”며 “임대주택 지원과 더불어 국내 거주 중인 동포들의 의견을 반영한 제도개선도 적극 시행해 맞춤형 주거안정을 도모하겠다”고 밝혔다.