대중교통 서비스 향상 앞장선 지방자치단체와 운수업체 격려

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부와 한국교통안전공단은 ‘대중교통 경영 및 서비스 평가’와 ‘대중교통 시책평가’의 우수기관을 대상으로 정부포상 등 수여식을 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 행사에는 버스, 도시철도 등 대중교통운영기관의 임직원, 지역의 대중교통 정책을 책임지는 지방자치단체 등에서 약 150명이 참석한다.

경영 및 서비스 평가는 철도, 버스 등 대중교통운영자가 제공하는 서비스를 국토부 장관 및 지방자치단체장이 평가해 대중교통을 체계적으로 지원·육성하기 위해 실시하고 있다.

올해는 시내버스 부문에서 대통령표창이, 철도·도시철도, 농어촌버스, 터미널 부문에서 국무총리표창이 수여되는 등 총 14점의 정부포상이 있을 예정이다.

시책평가는 전국 160개 지방자치단체의 대중교통 정책수립, 운영, 재원투자, 이용 활성화 노력 등에 대한 국토부 장관의 평가·시상을 통해 우수 대중교통 정책을 전국으로 확산하고, 대중교통 정책 품질을 높이기 위해 시행하고 있다.

올해는 대전시, 부천시, 여수시, 하동군이 각 평가그룹별 최우수 기관으로 선정됐고, 그 외 기관들을 포함해 장관표창 및 한국교통안전공단이사장상 총 32점의 포상 등이 있을 예정이다.

국토부 관계자는 “이번 행사를 통해 우수기관의 혁신 사례를 전국으로 확산시키고, 대중교통 서비스를 국민이 체감할 수 있도록 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라고 말했다.