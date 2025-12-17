[헤럴드경제=민성기 기자] 한국연예매니지먼트협회(연매협)가 개그우먼 박나래 사태에 유감을 드러내며, 철저한 조사를 촉구했다.

사단법인 연매협 특별기구 상벌조정윤리위원회는 17일 ‘대중문화예술인 개그우먼 박나래 사태 관련 입장문’이라며 “‘연매협’ ‘상벌위’는 최근 논란이 되고 있는 대중문화예술인 박나래 사태와 관련하여 이번 사태로 드러난 문제들에 대해 단호히 대처할 것임을 공식적으로 밝히는 바”라며 논란에 대한 입장을 밝혔다.

상벌위는 박나래의 행위에 “대중문화예술산업의 선량한 풍속과 질서를 흐트러뜨리고 업계의 발전을 저해하는 심각한 행위라고 판단했고 엔터테인먼트 업계 전반에 혼란과 큰 파장을 일으킨 점에 대해 깊은 우려와 유감을 표명한다”고 전했다.

이들은 박나래의 대중문화예술기획업 미등록과 매니저에 대한 4대 보험 미가입 등 의혹에 “수사기관의 철저한 조사와 처벌을 촉구하는 바이며 박나래 측에게 공식적인 해명과 조사에 적극적으로 협조할 것을 촉구한다”고 목소리를 높였다.

더불어 매니저에 대한 사적 심부름 강요, 폭언•폭행 등 직장 내 괴롭힘 의혹과 관련해서는 “박나래는 사실관계에 대한 명확한 해명과 공식적인 사과를 해야 할 것”이라며 “연매협 특별기구 상벌위는 이와 같은 행위가 사실로 밝혀진다면 협회차원에서 가능한 모든 조치를 강력하게 취할 예정”이라고 지적했다.

또한 연매협 상벌위는 불법 의료시술 의혹을 언급하며 “관계 수사기관의 철저한 조사가 이루어져야 할 것이고 박나래 측은 공식적인 해명을 해야 할 것”이라고 말했다. 더불어 박나래의 진행비 미지급과 회사 자금을 전 남자친구 등에게 지급한 횡령 의혹 등을 꼽으며 “갈취에 해당될 수 있는 매우 심각한 사안으로 여기는 임금체불과 같은 맥락으로 사실관계를 파악해 대응, 이에 응당한 강력한 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “사실로 밝혀진다면 이는 명백히 공금을 사적으로 유용한 횡령이으로 관계 수사기관의 철저한 조사를 촉구드린다”고도 덧붙였다.

한편, 박나래는 지난 3일 전 매니저 2명이 서울서부지법에 부동산가압류를 신청하고 재직 기간 동안 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등 피해를 호소하면서 갑질 논란에 휩싸였다. 매니저들은 박나래를 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 이들을 공갈 혐의로 맞고소했다.

‘주사 이모’ 불법 의료 행위 사태까지 터진 박나래는 지난 16일 영상을 통해 입장문을 발표했으나 갑질, 주사이모 등에 대한 언급없이 법대로 해결하겠다는 입장을 고수했다. 온갖 의혹에 대한 해명을 거부한 박나래를 향한 의구심과 논란은 더 커지고 있다.