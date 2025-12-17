결혼 35주년 앞둔 부부, 총격범에 맞서다 희생 본다이 참극 첫 희생자…목격자들 “진정한 영웅”

[헤럴드경제=나은정 기자] 호주 시드니 유대인 축제 총기 난사 사건으로 숨진 60대 부부가 총격범의 총을 빼앗아 저지하려 했던 마지막 순간이 공개돼 주변을 안타깝게 하고 있다.

영국 BBC 방송은 16일(현지시간) 유족의 성명을 인용해 보리스 거먼(69)과 아내 소피아 거먼(61)이 시드니 본다이 비치에서 발생한 총격 테러 현장에서 시민들을 보호하려다 총에 맞아 숨졌다고 보도했다.

앞서 지난 14일 저녁 본다이 비치에서 열린 유대인 명절 하누카 축제 도중 사지드 아크람(50)과 나비드 아크람(24) 부자가 총기를 난사해 15명이 숨지는 참사가 벌어졌다.

사건 현장 인근 차량의 블랙박스 영상에는 보리스가 총격범 중 한 명과 몸싸움을 벌이며 총기를 빼앗고, 이후 총격범과 함께 도로 위로 넘어지는 모습이 담겼다. 보리스의 아내 역시 총격범을 향해 달려왔고, 보리스가 다시 일어나 총으로 총격범을 제압하려는 듯한 장면도 포착됐다. 그러나 범인은 다른 총기를 사용해 두 사람을 살해한 것으로 추정된다.

유족은 성명을 통해 “보리스와 소피아를 잃은 고통을 그 무엇도 덜어줄 수는 없지만, 그들의 용기와 이타심에 대해 우리는 깊은 자부심을 느낀다”며 “이번 일은 두 사람이 어떤 삶을 살아왔는지를 그대로 보여준다”고 밝혔다. 이어 “그들은 본능적으로, 그리고 이타적으로 다른 사람을 돕는 사람들이었다”고 덧붙였다.

목격자들 역시 거먼 부부가 영웅이었다고 입을 모았다. 블랙박스 영상을 제공한 여성은 로이터통신에 “그는 도망치지 않고 위험을 향해 달려가 온 힘을 다해 총을 빼앗으려 했다”며 “목숨을 걸고 끝까지 싸웠다”고 전했다. 또 다른 목격자도 호주 9뉴스를 통해 “총알이 날아다니는 상황에서 스스로 위험 속으로 뛰어든 진정한 영웅이었다”고 말했다.

시드니 모닝 헤럴드에 따르면 유대인이었던 거먼 부부는 이번 사건에서 가장 먼저 숨진 두 명의 희생자였다. 이들은 결혼 34년차 부부로, 한 달 뒤 결혼 35주년을 앞두고 있었다.

은퇴한 정비공이었던 보리스는 도움이 필요한 이들에게 언제나 손을 내밀던 인물로 알려졌으며, 소피아는 호주 우체국에서 근무하며 동료들과 지역사회로부터 깊은 신뢰와 사랑을 받아왔다.

유족은 “본다이 지역 주민이었던 두 사람은 정직하고 성실한 삶을 함께 살아왔고, 만나는 모든 이를 친절과 따뜻함, 존중으로 대했다”며 “이들은 가족의 중심이었고, 그들의 부재는 헤아릴 수 없는 공허함을 남겼다”고 전했다.