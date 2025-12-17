이재명 대통령, 17일 산업부·중기부 업무보고 “사회 양극화… 중기 어려우면 노동자 어려워져” 이재명, “개인적으로 만나는 건 아니죠? ”농담도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 이재명 대통령이 부처 업무보고 자리에서 산업통상부 김정관 장관을 향해 “중소벤처기업부가 관할하는 영역에 대한 기본적 배려가 있어야 한다”고 당부했다. 중소기업·소상공인 생태계가 흔들릴 경우 산업 전반의 양극화가 더 심화될 수 있다는 취지에서다. 이 대통령은 정부의 산업·기업 정책을 설계할 때 ‘중기(중소기업)·노동자·지역사회’를 함께 놓고 보라고 주문했다.

이 대통령은 17일 세종시 ‘정부세종컨벤션센터’에서 진행된 부처 업무보고에서 “우리 사회가 양극화가 있고, 기업·산업 영역에서도 양극화가 격화되고 있다”며 “기업 정책, 산업 정책을 구상할 때 중기(중소기업)에 대한 배려, 노동자에 대한 배려, 지역사회에 대한 배려를 잊지 말자”고 말했다. 이 대통령은 이날 오전 산업부·중기부·지식재산처로부터 업무보고를 받았다.

이 대통령은 특히 중기부 내부 자료를 언급하며 “중소기업이 차지하는 기업 수가 99.9%인데 고용은 80%대”라며 “전체 경제 비중을 따지면 대기업이 압도적일 것인데, (기업수나 고용측면에선) 이것도 양극화의 한 종류”라고 지적했다. 그러면서 “이게 심화되면 중소기업이 살기 어려운 환경이 되고, 그러면 또 노동자들이 어려운 환경이 된다”고 강조했다.

이 대통령은 ‘생태계’에 빗대 산업정책의 균형을 거듭 주문했다. 그는 “사람들은 욕심이 많다. 욕심이 성장·발전의 동인이기도 하지만 경쟁에 집중하다 보면 생태계를 잊어버리거나 경시하게 된다”며 “호랑이는 쌓아놓기 위해서 토끼를 잡지 않는다는 말이 있다. 그러나 사람은 다르다. 자연에는 풀밭, 메뚜기, 토끼도 다 있어야 한다. 다 잡아먹으면 호랑이도 나중에 죽는다”고 말했다.

이어 “개개의 기업이 이런 것을 인식하기는 쉽지 않다. 규칙을 만들고 집행하고 조정하는 것은 정부가 통제해야 한다. 우리의 역할”이라며 “각별히 신경 써 달라”고 덧붙였다.

이 대통령은 김 장관과 한성숙 중소벤처기업부 장관을 함께 가리키며 ‘삼고초려’ 해서 민간에서 모셔온 분이라 칭하면서 자주 소통을 하라고 말했다. 김 장관은 이에 대해 “안그래도 한달에 한번씩은 만나고 있다”고 말했고, 이에 대해 이 대통령이 “개인적으로 만나는 것은 아니죠?”라고 농담을 던졌고 좌중에선 웃음이 터져 나왔다. 두 장관도 함께 웃었다.

이 대통령은 “두분 장관님은 민간 영역에서 모시고 오셨다는 점을 잊지 않기를 바란다. 조직문화를 바꿔야 한다. 관료적이고 소극적이고 수동적이고 통제적인 문화를 바꿔야 한다. 산업과 기업의 영역에서는 더욱 그런 것 같다”고 말했다.