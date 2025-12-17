서울시 자치구 유일 2개 교육지원센터 운영으로 공교육 경쟁력 강화 지하 1층~지상 7층 규모, 기초과학·인공지능(AI) 특화...19일 중랑구청 대강당에서 과학 커뮤니케이터 ‘궤도’ 개관 기념 특강 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 미래 교육환경을 선도할 ‘제2 방정환교육지원센터’ 건립을 완료하고 교육도시로서의 새로운 도약을 알린다.

22일 열리는 개관식에는 류경기 중랑구청장과 학부모 등 각계 인사가 참석해 제2센터의 출발을 함께 축하할 예정이다.

이번에 문을 여는 제2센터는 지난 2021년 개관한 제1센터에 이은 중랑구의 두 번째 교육지원센터다. 이로써 중랑구는 서울시 25개 자치구 중 유일하게 두 곳의 교육지원센터를 운영하는 자치구로 지역 교육 경쟁력을 강화하게 됐다.

면목로 298(옛 면목7동 주민센터)에 들어선 제2센터는 연면적 1462㎡, 지하 1층~지상 7층 규모로 조성되었다. 내부에는 ▲물리·화학·생명과학 등 기초과학 실험실 ▲로봇과 코딩 등 인공지능(AI) 수업이 가능한 전용 공간 ▲드론 수업 등 활동적인 프로그램이 진행될 다목적 강당 등을 갖췄다. 또한 로봇 바리스타가 음료를 제조하는 ‘스마트 북카페’를 조성해 학생들이 학습과 휴식을 함께 누릴 수 있는 공간을 제공한다.

센터는 오는 12월 29일부터 ‘겨울방학 프로그램’ 수강생 모집을 시작하여 2026년 1월부터 본격적인 운영에 돌입한다. 앞으로 중·고등학생 대상 과학 심화 특강, 인공지능(AI) 로봇 탐험 교실 등 지역 학생과 학부모의 수요를 반영한 과학 프로그램을 제공할 예정이다.

특히 지역 기반 산업인 섬유·봉제를 활용한 ‘미래섬유과학 프로젝트’와 서울장미축제와 연계한 ‘중랑 꽃 과학 캠프’ 등 중랑구에서만 경험할 수 있는 차별화된 과학 프로그램을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

구는 개관을 기념해 19일 오후 5시 구청 대강당에서 유명 과학커뮤니케이터 ‘궤도’를 초청해 명사 특강을 연다. ‘과학소통이 무슨 쓸모가 있을까?’를 주제로 진행되는 이번 강연은 제2 방정환교육지원센터가 지향하는 과학교육의 방향과 비전을 구민들과 공유하는 자리가 될 전망이다.

류경기 중랑구청장은 “제2 방정환교육지원센터는 미래 사회를 이끌 창의융합형 인재 양성을 목표로 조성한 핵심 교육 인프라”라며 “제1센터의 진로·진학 지원과 제2센터의 과학·심화 교육이 시너지를 발휘해 아이들이 자신의 꿈과 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있는 교육환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.