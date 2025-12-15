[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드는 자사 입사에 관심이 높은 직전 채용 탈락자를 비롯한 특강 신청자를 대상으로 긍정적 경험 제공과 실질적 역량 강화를 지원하기 위해, 15~16일 하이원그랜드호텔에서 ‘2025 하이원 부트캠프’를 진행한다.

부트캠프에는 회차별 30명, 총 60명이 참여하며, 참가자들은 ▷2025년 취업시장 트렌드 특강 ▷직군별 전형 준비 전략 ▷1:1 면접 코칭 등 취업 준비에 필요한 핵심 프로그램을 집중적으로 경험하게 된다.

강원랜드는 실무 이해도 제고를 위해 ▷식음 ▷조리 ▷딜러 분야 직무 멘토 각 1명을 배치해 직무 소개, 근무 환경, 채용 준비 방법 등을 안내한다.

이제윤 인재경영실장은 “하이원 부트캠프는 강원랜드에 관심 있는 청년들에게 실질적 도움을 제공하는 프로그램”이라며 “앞으로도 청년들의 취업 경쟁력 향상을 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

강원랜드는 향후에도 청년 고용 지원과 직무 체험형 프로그램을 확대해 지역 기반 공기업으로서 역할을 강화할 계획이다.