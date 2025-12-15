[헤럴드경제=최원혁 기자] “성매매 비싸서 안 한다”는 남자친구의 발언이 찜찜하다는 직장인 여성의 사연이 온라인에서 화제다.

14일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘성매매가 비싸서 안 한다는 남친’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “남친이랑 얘기하다가 어쩌다 성매매에 대한 얘기가 나와서 남친한테 혹시 (성매매) 해봤냐고 물어봤다”고 운을 뗐다.

이때 남자친구는 “난 돈 아까워서 안 했어, 비싸”라고 답했다.

A씨는 “처음에는 그냥 그런가 보다 했는데 (성매매가) 비싼 건 어떻게 알았고, 돈이 아까워서 안 한다는 건 돈 많아지면 한다는 뜻인가 했다”면서 “성매매 안 한 남자들은 다 이런 이유로 안 하는 거냐”고 적었다.

그러면서 “나는 당연히 ‘더러워서 안 한다’는 답변이 나올 줄 알았다”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 대부분 “도덕적으로 안 해야지, 무슨 돈타령이냐?”, “책임이나 감정적인 기준이 아니라 비싸서 안 한다고 하면 나 같아도 정떨어진다”, “남친이 정상이 아니다” 등 공감하는 반응을 보였다.

반면 일각에서는 “안 했다는 게 중요한 거지, 너무 이상한 데 꽂힌 거 같다”, “그냥 관심조차 안 가졌다는 의미인데 넘무 과민반응 하는 것 같다”, “이 정도가 신경 쓰이면 헤어져라” 등 남자 친구 대답이 크게 문제없다는 반응도 나왔다.