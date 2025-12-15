국립재활원, 재활로봇 중개연구 성과 발표

[헤럴드경제=이태형 기자] 국립재활원은 15일 서울 중구 대한상공회의소 의원회의실에서 ‘2025 재활로봇 심포지엄’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 국립재활원 재활로봇중개연구사업단에서 수행 중인 재활로봇중개연구를 소개하고 국내 재활로봇 분야 산·학·연·병 연구자들이 연구 결과를 공유하면서 재활로봇중개사업을 확산하기 위한 목적으로 마련됐다.

이번 행사는 재활로봇 핵심 연구 발표·토론 부문과 재활로봇중개연구 포스터 전시 부문(재활로봇중개연구용역 및 재활로봇중개내부연구)으로 구성돼 성과 전시와 학술 교류가 함께 이루어지는 통합형 행사로 운영됐다.

발표 및 토론은 ▷우수사례 1: 사업 현황, 신경근 협응, 지식재산권 및 발목 재활 ▷[기조강연] 척수 자극 및 로봇 융합 ▷우수사례 2: 바이오피드백, 어깨·하지·로봇 및 양팔협응 ▷우수사례 3: 보행 외골격, 중재 검증, AI 운동평가 및 인허가 등 총 4가지의 부문으로 진행됐다.

재활 로봇 심포지엄 우수사례 세션에서는 먼저 송원경 국립재활원 재활로봇중개연구사업단장이 재활로봇중개연구사업을 주제로 재활로봇중개연구의 네트워크 강화 프로그램을 통한 로봇 기술과 임상 간의 연결고리로서 역할을 강조했다.

또 기조 강연을 맡은 허성철 양산부산대학교병원 교수는 척수손상 환자의 기능 회복을 위해 임상적으로 적용된 척수 자극 및 뇌-척수 인터페이스(BSI, Brain-spine interface), 뉴럴링크(Neuralink) 등 최신 로봇기술 연구 성과를 소개했다.

연구결과 포스터 전시 부문에서는 재활연구소와 개발자가 협력해 국가연구개발사업을 진행한 사례와 노인·장애인의 접근성과 편의성을 높이기 위한 다양한 기술적 시도도 함께 소개됐다.

강윤규 국립재활원 원장은 “앞으로도 다양한 재원을 통해 기존의 기술 중심의 연구 결과와 임상 연구 간의 연계를 촉진해 재활 로봇 연구 결과가 치료 재활 및 일상생활에 활용되도록 이바지할 것”이라고 말했다.