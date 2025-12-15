국방부 검찰단장 본부장, 군검사·수사관·군사경찰 등 40명 규모 국방부 불법 비상계엄 관련 조사·수사 인력 총 119명 확대 편성

[헤럴드경제=전현건 기자] 12·3 비상계엄 관련자들을 조사하는 특별수사본부가 출범했다.

국방부는 15일 12·3 불법비상계엄 후속조치의 일환으로 ‘국방특별수사본부’가 진상규명과 처벌을 위한 수사를 개시한다고 밝혔다.

이경호 국방부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 “국방특수본은 국방부 검찰단장을 본부장으로 군검사와 수사관, 군사경찰 수사관 등 40명 규모로 구성됐다”며 “국방부 자체 조사 결과 중 수사가 필요한 사항과 내란 특검에서 이첩되는 사건 등에 대해 수사를 진행할 예정”이라고 설명했다.

특히 정보사령부와 심리전단에 대해서도 군의 특수성을 고려해 국방특수본에서 보다 면밀하게 수사를 할 예정이다.

국방부는 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)에 국방부 조사본부 차장 직무대리 박정훈 대령 등 27명을 추가 투입해 조사분석실을 신설했다.

이 부대변인은 “보다 엄정하고 신속한 조사와 처리를 위한 조치”라며 “조사분석실은 국방부가 총리실로 먼저 건의해 신설된 것”이라고 말했다.

이에 국방부의 12.3 불법 비상계엄 관련 조사와 수사 인력은 총 119명으로 확대 편성됐다.

이 부대변인은 국방부에서 진행 중인 징계 절차와 관련해 부정확한 사실로 국방부의 내란 청산 의지를 평가절하하는 것은 동의할 수 없다고 강조했다.

그는 “국방부는 내란 청산에 대한 국민적 기대와 우려가 공존하고 있음을 엄중하게 인식하고 있다”며 “불법계엄의 뿌리를 뽑아내고 군의 신뢰와 명예를 회복할 수 있도록 총력을 다해 나가겠다”고 밝혔다.